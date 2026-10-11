Atak rakietowy na lotnisko w Rijadzie. Są ofiary, ponad 300 osób rannych

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W sobotę doszło do ataku rakietowego na lotnisko w Rijadzie. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Prezydent USA Donald Trump potępił atak i zapowiedział rozmowy z saudyjskim księciem. Na pytanie dziennikarzy o możliwość przyłączenia się USA do działań przeciwko Huti, Trump odpowiedział: Być może. Przyjrzymy się tej kwestii.

W sobotę międzynarodowe lotnisko Króla Chalida stało się celem ataku rakietowego, który – według doniesień agencji Reutera – przypisywany jest jemeńskim rebeliantom Huti. W wyniku eksplozji życie straciło co najmniej 12 osób, a 309 zostało rannych. Wśród ofiar są obywatele Arabii Saudyjskiej, Bangladeszu, USA, Egiptu, Jordanii, Syrii, Palestyny i Sudanu.

Po ataku natychmiast ewakuowano pasażerów, a ruch lotniczy został wstrzymany. Na miejscu pojawiły się liczne karetki pogotowia, a ranni zostali przetransportowani do szpitali, część z nich drogą powietrzną.

Ropa może znów popłynąć. Kluczowy saudyjski rurociąg wznowił działalność Arabia Saudyjska wznowiła działalność rurociągu Wschód-Zachód – poinformowała agencja Reutera. To kluczowa instalacja, która stanowi alternatywę dla tego kraju w obliczu blokady cieśniny Ormuz.

Reakcja światowych przywódców

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump określił atak jako „coś strasznego” i „nie do zaakceptowania”. Zapowiedział, że Amerykanie utrzymują kontakt z Huti. Zaznaczył też, że planuje rozmowę z saudyjskim księciem.

Na pytanie dziennikarzy o możliwość przyłączenia się USA do saudyjskich działań militarnych przeciwko Huti, Trump odpowiedział: Być może.

Sekretarz stanu Marco Rubio stanowczo potępił atak, podkreślając, że wśród ofiar jest obywatel USA.

„Te godne potępienia ataki świadczą o jawnym lekceważeniu życia niewinnych cywilów. Muszą natychmiast ustać” – napisał na platformie X, wyrażając solidarność z Arabią Saudyjską.

Zamknięte lotnisko, odwołane loty, ostrzeżenia dla podróżnych

Po ataku ruch lotniczy w Rijadzie został całkowicie wstrzymany. Wszystkie samoloty zmierzające do stolicy Arabii Saudyjskiej zostały przekierowane lub odwołane. Linie Etihad Airways i Qatar Airways anulowały część połączeń, w niektórych przypadkach aż do poniedziałku.

Władze lotniska apelują do podróżnych o sprawdzanie statusu lotów przed przyjazdem.

Ambasady Niemiec, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii wezwały swoich obywateli do unikania lotniska w Rijadzie. Francja już dzień wcześniej zaleciła, by podróże do saudyjskiej stolicy odbywały się tylko w razie absolutnej konieczności.

Kolejne ataki i eskalacja konfliktu

To już trzeci atak na stołeczne lotnisko w tym tygodniu. W poprzednich uderzeniach zginęły cztery osoby, a jeden z samolotów został poważnie uszkodzony. W sobotę wieczorem pocisk spadł także w pobliżu lotniska w Dammamie na wschodzie kraju. Lotniska w Dammamie i Dżuddzie stały się alternatywą dla zamkniętego portu w Rijadzie.

Ataki nasiliły się po rozpoczęciu ofensywy sił rządu Jemenu, wspieranych przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej, przeciwko Huti. Rebelianci ogłosili saudyjską przestrzeń powietrzną strefą działań wojennych i ostrzegli linie lotnicze przed korzystaniem z niej.

W ostatnich dniach celem ataków stały się także saudyjskie obiekty wojskowe i infrastruktura naftowa.