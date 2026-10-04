Krwawa doba w Jemenie. Dziesiątki ofiar nowej ofensywy sił rządowych

RMF24

Jemen znów pogrąża się w chaosie. W ciągu ostatnich 24 godzin w prowincji Taizz zginęło co najmniej 70 osób w wyniku starć między siłami rządowymi a rebeliantami Huti.

Jak informuje agencja AFP, powołując się na źródła zarówno u Huti, jak i w uznawanym przez społeczność międzynarodową rządzie Jemenu, ostatnia doba przyniosła co najmniej 70 ofiar w prowincji Taizz. To efekt intensywnych starć, które wybuchły na nowo po kilku miesiącach względnego spokoju.

Według przedstawicieli Huti w ciągu zaledwie 12 godzin koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej przeprowadziła aż 50 ataków z powietrza i uderzeń rakietowych na cele w Jemenie. Rebelianci nie pozostali dłużni – twierdzą, że ich ataki na obiekty należące do saudyjskiego giganta naftowego Aramco wywołały poważne pożary. Rijad nie odniósł się bezpośrednio do tych doniesień. Potwierdził za to przekazanie kolejnej transzy pomocy finansowej dla rządu Jemenu – tym razem w wysokości 60 milionów dolarów.

Mobilizacja w Jemenie przeciwko Huti. Amnestia dla rebeliantów Przywódca uznawanych przez społeczność międzynarodową władz Jemenu, Raszad al-Alimi, ogłosił w Rijadzie powszechną mobilizację przeciwko rebeliantom Huti. Zapowiedział także amnestię dla tych, którzy zdecydują się opuścić szeregi wspieranego przez…

Arabia Saudyjska: Wsparcie finansowe i militarne

Saudyjska agencja SPA poinformowała, że od 2012 roku wsparcie finansowe dla Jemenu przekroczyło już 12,6 miliarda dolarów. Najnowsza transza ma pomóc w stabilizacji finansów publicznych i zapewnieniu regularnych wypłat dla pracowników sektora publicznego. Jednak, jak podkreślają eksperci, pieniądze nie wystarczą, by zakończyć trwający od 2014 roku konflikt.

Nowa ofensywa. Rząd Jemenu nie odpuszcza

W odpowiedzi na działania Huti, przewodniczący uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu, Raszad al-Alimi, ogłosił rozpoczęcie szeroko zakrojonej operacji wojskowej. Jej celem jest odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez wspieranych przez Iran rebeliantów. Alimi oskarżył Huti o eskalację konfliktu i mobilizację nowych sił zamiast dążyć do pokoju.

Od czasu rozejmu w 2022 roku intensywność walk w Jemenie wyraźnie spadła, jednak tegoroczny wrzesień przyniósł nową ofensywę Huti, którzy zajęli kolejne obszary wybrzeża Morza Czerwonego oraz strategiczne wyspy w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. To właśnie kontrola nad tym szlakiem żeglugowym może okazać się kluczowa dla dalszego przebiegu konfliktu.