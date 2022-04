Atak nożownika w Nicei w południowej Francji. Jak informuje dziennik "Le Figaro", napastnik zaatakował nożem księdza polskiego pochodzenia, który miał odprawić mszę w jednym z tamtejszych kościołów. Ranna została także zakonnica.

Policja przed kościołem Saint-Pierre d’Arene w Nicei, w którym doszło do ataku / Sebastian Nogier / PAP/EPA

Do ataku doszło około godz. 10 w kościele Saint-Pierre d’Arene w Nicei. Napastnik wszedł do świątyni kilka minut przed rozpoczęciem mszy. Następnie zaatakował nożem 57-letniego księdza pochodzenia polskiego, który miał odprawić nabożeństwo. Zadał mu ok. 20 ciosów nożem, głównie w klatkę piersiową. Zranił również 72-letnią zakonnicę, która próbowała mu wyrwać nóż.

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin poinformował na Twitterze, że życie poszkodowanych nie jest zagrożone. Jak dodał, policja aresztowała już napastnika.

Sprawca miał powiedzieć funkcjonariuszom, że jest "wyznania żydowskiego" i że chciał "zabić (Emmanuela) Macrona" w dzień wyborów prezydenckich, ale jednak zdecydował się zaatakować w kościele.

Burmistrz Nicei Christian Estrosi, którego cytuje agencja Reutera, powiedział, że 31-letni napastnik był niestabilny psychicznie, nie był karany, a nóż kupił kilka dni przed atakiem.