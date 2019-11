Atak nożownika na Grote Marktstraat - jednej z największych ulic handlowych w Hadze w Holandii. Jak podaje tamtejsza policja, kilka osób zostało rannych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak poinformowała holenderska policja, w piątkowy wieczór, na jednej z największych handlowych ulic w Hadze, zaatakował nożownik. Kilka osób zostało rannych. Na miejscu zdarzenia są już służby ratunkowe.

Napastnik zbiegł - trwa policyjna obława. Funkcjonariusze twierdzą, że nożownik miał około 45-50 lat, był śniady i miał kręcone włosy. Opisują również, że był ubrany w dres i miał szalik.

Na razie nie jasne są motywy ataku. Nie wiadomo również w jakim stanie są ranni. Jak widać na nagraniach z miejsca zdarzenia w okolicy był tłum ludzi z powodu wyprzedaży w "black friday".