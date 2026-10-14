Atak dronowy na Łuck. Nie żyje 6 osób

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Sześć osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na mieszkalną dzielnicę Łucka. To stolica obwodu wołyńskiego, leżącego sto kilometrów od polskiej granicy. Jak informują miejscowe władze, wśród rannych są dzieci.

W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łuck kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Kiedy nadleciał dron byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch. Zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych - to byli moi znajomi, których często spotykałem w tej hurtowni - mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków.

Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu.

Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu ośmiopiętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.

Nowy plan zakończenia wojny. Ukraina i Rosja dzieliłyby się zyskami Stany Zjednoczone i Europa pracują nad wspólną propozycją pokojową, która zapewniłaby korzyści gospodarcze i gwarancje bezpieczeństwa zarówno Ukrainie, jak i Rosji, a także miałaby zachęcić skonfliktowane strony do ustępstw terytorialnych -…

Kolejny atak na obwód wołyński

Łuck i obwód wołyński były atakowane przez siły rosyjskie co najmniej 15 razy od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Najtragiczniejszy w skutkach był dotąd atak na lotnisko wojskowe 11 marca 2022 r., w którym zginęło czterech wojskowych, oraz uderzenie rakietowe w zakład szwedzkiej firmy SKF z 15 sierpnia 2023 r., gdzie życie straciło trzech cywilnych pracowników.

Pięć ofiar śmiertelnych w Kijowie

Dziś wzrósł również bilans ataków na stolicę Ukrainy. Jak poinformowała stołeczna policja, w Kijowie zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych.

Wcześniejsze doniesienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) informowały o trzech ofiarach śmiertelnych w stolicy.