Atak dronowy na Łuck. Nie żyje 6 osób

W ciągu dnia Rosjanie zaatakowali Łuck kilkoma dronami. Jeden z nich uderzył w hurtownię artykułów spożywczych, często odwiedzaną przez mieszkańców okolicznych osiedli. Ludzie nie zdążyli uciec do schronów, gdy uruchomiono alarm powietrzny - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
Kiedy nadleciał dron byliśmy w pracy. Nagle usłyszeliśmy wybuch. Zaczęliśmy ewakuować ludzi ze sklepowej sali. Na miejscu zobaczyłem dwóch ciężko rannych - to byli moi znajomi, których często spotykałem w tej hurtowni - mówił ukraińskim mediom jeden ze świadków.
Wszystkie ofiary śmiertelne i większość rannych to pracownicy i klienci tego sklepu.
Dodatkowo odłamki uderzyły w stojący w pobliżu ośmiopiętrowy blok. Tam ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
Kolejny atak na obwód wołyński
Łuck i obwód wołyński były atakowane przez siły rosyjskie co najmniej 15 razy od początku inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Najtragiczniejszy w skutkach był dotąd atak na lotnisko wojskowe 11 marca 2022 r., w którym zginęło czterech wojskowych, oraz uderzenie rakietowe w zakład szwedzkiej firmy SKF z 15 sierpnia 2023 r., gdzie życie straciło trzech cywilnych pracowników.
Pięć ofiar śmiertelnych w Kijowie
Dziś wzrósł również bilans ataków na stolicę Ukrainy. Jak poinformowała stołeczna policja, w Kijowie zginęło pięć osób, a 36 zostało rannych.
Wcześniejsze doniesienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) informowały o trzech ofiarach śmiertelnych w stolicy.