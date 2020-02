Amerykańscy celnicy dokonali niecodziennego odkrycia podczas rutynowej kontroli ciężarówki należącej do poczty. Funkcjonariusze w jednej z przesyłek znaleźli fragment ludzkiego mózgu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Nietypowa przesyłka pochodziła z Toronto i była adresowana do Kenosha w stanie Wisconsin. W środku znajdował się słoik z napisem "Antyczny okaz dydaktyczny".

Po otwarciu przesyłki funkcjonariusze CBP znaleźli paczkę zawierającą próbkę ludzkiego mózgu, wewnątrz przezroczystego słoika. Przesyłka nie zawierała dokumentów, które by pozwalały na legalny jej wjazd do Stanów Zjednoczonych - poinformowały służby.

Dyrektor portu CBP dla regionu Michael Fox powiedział, że nadający paczki powinni pamiętać o "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" - to amerykański krajowy instytut zdrowia publicznego, który ma surowe zasady dotyczące zezwoleń na import przesyłek "takich jak ta".

W przesyłkach do USA gigantyczne ślimaki, a nawet... skamieliny

To nie pierwsza nietypowa przesyłka znaleziona przez amerykańskie służby graniczne.

W 2014 r. służby graniczne na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles znalazły 67 żywych gigantycznych afrykańskich ślimaków w drodze z Nigerii do Kalifornii. Masywne mięczaki, których transport do USA jest zakazany, zostały później spalone, ponieważ mogły przenosić szkodliwe pasożyty.

W 2006 r. agenci zajęli osiem ton prehistorycznych skamielin - w tym jaja dinozaurów - które, jak podejrzewali, zostały przemycone z Argentyny.