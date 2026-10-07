Andrzej Duda w Izraelu. Jedno z najważniejszych takich spotkań

RMF24

Andrzej Duda, który w styczniu dołączył do Heritage Foundation, weźmie dzisiaj udział w konferencji Narodowy Konserwatyzm (NatCon), która odbywa się w Jerozolimie. Były prezydent we wtorek spotkał się z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem - przekazała dyrektorka biura byłego prezydenta Małgorzata Paprocka.

Andrzej Duda o wartości suwerennego państwa narodowego

Andrzej Duda weźmie udział w jerozolimskiej konferencji „wraz z kierownictwem Heritage Foundation”, a w swoim wystąpieniu będzie mówił m.in. o „wartości suwerennego państwa narodowego i Trójmorzu, jako forum współpracy takich państw w Europie” - dodała Paprocka.

W programie konferencji na stronie jej organizatora zaznaczono, że Duda wystąpi podczas sesji plenarnej „Znaczenie 7 października”, wraz z m.in. izraelskim ministrem ds. diaspory Amichajem Sziklim.

Trzy lata temu, 7 października palestyński Hamas najechał południe Izraela ze Strefy Gazy, zabijając 1200 osób. Był to największy atak terrorystyczny w historii Izraela i początek wciąż niezakończonej wojny w Strefie Gazy.

„Wizytujący ekspert o wybitnym dorobku”

Heritage Foundation to wpływowy, konserwatywny amerykański think tank bliski środowisku prezydenta USA Donalda Trupa. Duda w styczniu dołączył do tej instytucji jako „wizytujący ekspert o wybitnym dorobku”.

Konferencję w Jerozolimie organizuje Edmund Burke Foundation, amerykański think tank założony w 2019 r. i kierowany przez izraelskiego konserwatywnego filozofa Jorama Hazoniego. Od tego czasu organizacja przeprowadziła serię konferencji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Uczestniczyli w nich m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance, były premier Węgier Viktor Orban, premierka Włoch Giorgia Meloni i brytyjski polityk Nigel Farage.

Brytyjski dziennik „The Guardian” napisał we wtorek, że tegoroczna konferencja jest jednym z najważniejszych w ostatnim czasie spotkań skupiających izraelskich nacjonalistów, amerykańskich chrześcijańskich nacjonalistów oraz przedstawicieli europejskiej radykalnej prawicy.

Z kolei izraelski Kanał 14 przedstawił konferencję jako spotkanie kluczowych postaci międzynarodowego ruchu konserwatywnego, który chce stworzyć ideową alternatywę dla liberalizmu i zacieśniać współpracę między narodowo-konserwatywnymi ugrupowaniami państw Zachodu.

Kto bierze udział w konferencji?

Wśród izraelskich uczestników konferencji jest minister finansów Becalel Smotricz. To lider skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm. W 2025 r. Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Norwegia objęły Smotricza sankcjami za podżeganie do przemocy wobec Palestyńczyków. W programie znalazł się również naczelny rabin miasta Safed, Szmuel Elijahu, który w 2023 r. mówił o użyciu bomby atomowej w Strefie Gazy.

W konferencji uczestniczą też przedstawiciele europejskiej prawicy, m.in. były szef niemieckiego kontrwywiadu Hans-Georg Maassen, którego partia CDU próbowała usunąć ze swoich szeregów za wypowiedzi typowe dla środowisk antysemickich i zwolenników teorii spiskowych.

Wśród prelegentów jest również Harald Vilimsky z austriackiej skrajnie prawicowej partii FPOe. Izrael przez lata unikał kontaktów z ugrupowaniem, które ma korzenie w środowisku byłych nazistów. Polityka ta zaczęła się jednak zmieniać – w styczniu Vilimsky został przyjęty przez premiera Benjamina Netanjahu.

Organizator NatCon Joram Hazony odmówił natomiast udziału w konferencji byłemu komentatorowi Fox News Tuckerowi Carlsonowi – podał we wrześniu „Jerusalem Post”.

Hazony zarzucił mu, że jego program stał się miejscem szerzenia antysemickich treści. Carlson jest w ostatnim czasie jednym z najbardziej wyrazistych na amerykańskiej prawicy krytyków Izraela i polityki USA wobec tego kraju.

Konferencja NatCon w Jerozolimie rozpoczęła się we wtorek i potrwa do czwartku.