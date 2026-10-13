Aktorka skuta kajdankami na pokładzie samolotu. Selma Blair zaatakowała załogę

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Amerykańska aktorka Selma Blair została oskarżona o napaść po incydencie na pokładzie samolotu. Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas lotu Delta Air Lines z Los Angeles do Nowego Jorku. Blair miała zaatakować członków załogi podczas lotu.

Według relacji służb podczas lotu Delta Air Lines z Los Angeles do Nowego Jorku 54-letnia Selma Blair napadła na dwóch członków personelu pokładowego. Po wylądowaniu na lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego, aktorka została zatrzymana przez policję Port Authority i przewieziona do szpitala na badania. Jeden z poszkodowanych stewardów również wymagał pomocy medycznej.

Z informacji przekazanych przez organy ścigania wynika, że Blair miała ugryźć jednego z członków załogi, a drugiego zranić. Aktorkę obezwładniono za pomocą plastikowych kajdanek. Według prokuratury, już po przetransportowaniu do szpitala Blair miała kopnąć funkcjonariusza w głowę i klatkę piersiową, a następnie zaatakować pielęgniarkę.

Szarpanina na pokładzie samolotu. Próbował otworzyć drzwi na wysokości 9 tys. metrów Chwile grozy na pokładzie samolotu Lufthansy lecącego ze stolicy Kolumbii Bogoty do Frankfurtu w Niemczech. Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu na wysokości ponad 9 tys. metrów. Doszło do szarpaniny.

Selma Blair nie przyznaje się do winy

W poniedziałek wieczorem Selma Blair stanęła przed sądem w Nowym Jorku. Nie przyznała się do winy. Sędzia Indira Khan wyznaczyła kaucję w wysokości 20 tysięcy dolarów oraz nakazała aktorce zakaz zbliżania się do jednej z poszkodowanych pielęgniarek. Blair ma ponownie pojawić się w sądzie 19 stycznia 2027 roku.

Obrońca aktorki, Shawn Barnes, tłumaczył, że Blair była po długim dniu zdjęciowym, upadła i uderzyła się w głowę na pokładzie, a także nie przyjęła leków, co mogło wpłynąć na jej zachowanie. Przed zatrzymaniem spędziła kilka godzin w szpitalu.

FBI nie ujawnia szczegółów śledztwa

Sprawą zajmuje się FBI, które zgodnie z procedurami nie ujawnia szczegółów trwającego śledztwa. Linie Delta Air Lines w oficjalnym oświadczeniu podkreśliły, że nie tolerują agresji na pokładach samolotów i zawsze stawiają bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi na pierwszym miejscu.

Według danych Federalnej Administracji Lotnictwa, w tym roku odnotowano już ponad 1300 przypadków agresywnych zachowań pasażerów na pokładach samolotów w USA.

Selma Blair od 8 lat choruje na stwardnienie rozsiane

Selma Blair to aktorka, która zdobyła popularność dzięki rolom w filmach „Szkoła uwodzenia”, „Legalna blondynka” czy „Hellboy”. W 2018 roku ogłosiła, że choruje na stwardnienie rozsiane – przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, która wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. W 2021 roku powstał dokument o jej walce z chorobą.

To kolejny incydent na pokładzie samolotu z udziałem Selmy Blair. W 2016 roku aktorka przeprosiła za swoje wypowiedzi podczas lotu z Cancún do Los Angeles, tłumacząc je połączeniem alkoholu z lekami.