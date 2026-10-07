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Szarpanina na pokładzie samolotu. Próbował otworzyć drzwi na wysokości 9 tys. metrów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (10:05)

Chwile grozy na pokładzie samolotu Lufthansy lecącego ze stolicy Kolumbii Bogoty do Frankfurtu w Niemczech. Pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu na wysokości ponad 9 tys. metrów. Doszło do szarpaniny.

Szarpanina na pokładzie samolotu. Próbował otworzyć drzwi na wysokości 9 tys. metrów
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Podczas lotu Lufthansy z Bogoty do Frankfurtu pasażer próbował otworzyć drzwi samolotu na wysokości ponad 9 tys. metrów.
  • Załoga oraz dwaj pasażerowie obezwładnili mężczyznę.
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Do zdarzenia doszło podczas lotu Lufthansy z Bogoty do Frankfurtu. Gdy maszyna znajdowała się na wysokości ponad 9 tys. metrów, jeden z pasażerów wstał ze swojego miejsca, podszedł do drzwi samolotu i zaczął nimi szarpać.

Jak podaje niemiecki dziennik „Bild”, załoga poprosiła mężczyznę, aby przestał potrząsać drzwiami. Ten zignorował prośbę.

Sytuacja na pokładzie Boeinga 787 robiła się coraz bardziej niebezpieczna. Załoga pokładowa zaczęła odciągać mężczyznę od drzwi. Na pomoc ruszyło dwóch pasażerów. Ostatecznie 33-latka udało się obezwładnić.

Według Lufthansy lot mógł być kontynuowany zgodnie z planem. Gdy maszyna wylądowała we Frankfurcie, pasażer został zatrzymany przez policję. Ze względu na jego stan, przewieziono go do szpitala psychiatrycznego.

Przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem narażenia ruchu lotniczego na niebezpieczeństwo.


Źródło: RMF24
Tagi: samolot pasażer
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