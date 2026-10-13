AI przyłapała tysiące kierowców. Wynik z zaledwie dwóch tygodni aż przeraża

Burmistrz hrabstwa West Midlands, Richard Parker, określił te ustalenia jako szokujące, dodając, że liczba kierowców stwarzających zagrożenie dla siebie i innych była znacznie wyższa, niż się spodziewano.
W ramach programu pilotażowego, przeprowadzonego przed remizami strażackimi w Ladywood oraz Fallings Park, wykorzystano kamery wspomagane sztuczną inteligencją do wykrywania przypadków niezapiętych pasów bezpieczeństwa oraz korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy.
Wśród zarejestrowanych kadrów znalazło się m.in. zdjęcie pasażera z przodu trzymającego na kolanach małe dziecko bez zapiętych pasów, a także kierowcy trzymającego telefon komórkowy obiema rękami. Dziesiątki ujęć pokazywały dzieci podróżujące bez fotelików dostosowanych do ich wieku.
Zaledwie dwa tygodnie. Liczby porażają
W Ladywood technologia zidentyfikowała 11 045 potencjalnych naruszeń dotyczących pasów bezpieczeństwa i 1 163 przypadki korzystania z telefonu. W Fallings Park odnotowano odpowiednio 6 030 wykroczeń związanych z pasami oraz 757 związanych z telefonami. Burmistrz Parker powiedział:
„Liczba osób ryzykujących własne życie oraz życie innych – w tym bardzo małych dzieci – jest szczerze mówiąc szokująca i znacznie wyższa, niż przewidywaliśmy. Spotkałem rodziny, które straciły bliskich przez brawurową jazdę”.
I dodał:
„Z takich tragedii człowiek nigdy się nie podnosi”.
Zapewnił również, że w ramach analizy wyników pilotażu użyje wszelkich dostępnych środków, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Wpadli na gorącym uczynku. Dlaczego nie będzie mandatów?
Test został sfinansowany przez władze regionalne hrabstwa West Midlands we współpracy z policją i strażą pożarną. W wyniku samego pilotażu nie są planowane żadne mandaty ani kary – jego celem było określenie potencjalnej skali problemu korzystania z telefonów za kółkiem oraz braku odpowiednich zabezpieczeń dla dzieci.
Obecnie analizowane są rezultaty tego testu, aby rozważyć, jak ta zaawansowana technologia AI może zostać wykorzystana w przyszłych działaniach policji.
Według dostępnej statystyki w ubiegłym roku na brytyjskich drogach korzystanie z telefonu komórkowego powiązano z 32 śmiertelnymi wypadkami drogowymi. Niezapięte pasy przyczyniły się do zgon 133 osób.