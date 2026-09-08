Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Do kiedy trzeba wymienić, ile zapłacimy?

RMF24

Miliony kierowców w Polsce będą musiały wymienić swoje prawa jazdy. Chodzi o dokumenty wydane do 18 stycznia 2013 roku, czyli tzw. bezterminowe prawa jazdy. Urzędy już przygotowują się na ogromną liczbę wniosków.

Koniec bezterminowego prawa jazdy

Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ich celem jest ujednolicenie zasad dotyczących dokumentów w państwach członkowskich. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie.

Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 mln, dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów. Rozłożenie wymiany na kilka lat ma pomóc uniknąć sytuacji, w której wszyscy kierowcy pojawią się w urzędach w tym samym czasie.

Ile będzie kosztować wymiana prawa jazdy?

Sama wymiana dokumentu nie powinna być skomplikowana, ale wiąże się z opłatą. Od 2026 roku za wydanie prawa jazdy trzeba zapłacić 115,50 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt zdjęcia, choć obecnie można je również zrobić samodzielnie według wskazanych wytycznych.

Przy zwykłej wymianie bezterminowego prawa jazdy nie są wymagane badania lekarskie. Mogą być potrzebne jedynie w sytuacji, gdy wcześniejszy dokument był wydany na określony czas ze względu na stan zdrowia.

Jak wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy będzie wymagała złożenia odpowiednich dokumentów we właściwym urzędzie.

W zależności od miejsca będzie to:

starostwo powiatowe

urząd miasta

urząd dzielnicy

Do wniosku trzeba będzie dołączyć przede wszystkim zdjęcie, dokument tożsamości, dotychczasowe prawo jazdy oraz potwierdzenie zapłaty za wydanie nowego dokumentu. Formularz można pobrać wcześniej albo wypełnić w urzędzie.