9 osób zostało ciężko rannych w wyniku serii ataków nożem na pokładzie pociągu jadącego z Doncaster do Londynu. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w pobliżu Cambridge na wschodzie Anglii. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w ataku. Wobec jednego użyła paralizatora.

Dziewięć osób zostało ciężko rannych w wyniku serii ataków nożem na pokładzie pociągu jadącego z Doncaster do Londynu / JUSTIN TALLIS / East News

Brytyjska Policja poinformowała, że w sprawę zaangażowani zostali funkcjonariusze policji ds. zwalczania terroryzmu. Trwa ustalanie motywów i pełnych okoliczności zdarzenia.

Prowadzimy działania, by ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Na tym etapie byłoby przedwczesne spekulować o przyczynach incydentu - przekazał szef policji nadinspektor Chris Casey.

Służby otrzymały zgłoszenie o godz. 19:39 po tym, jak pasażerowie poinformowali o ataku na pokładzie pociągu relacji Doncaster-Londyn, który wyruszył o 18:25. Pociąg został zatrzymany na stacji w Huntingdon, gdzie - jak relacjonują świadkowie - na miejsce wkroczyli uzbrojeni policjanci.

Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn na stacji w Huntingdon - przekazała policja w oświadczeniu. Jeden z napastników wymachujący dużym nożem został obezwładniony przez funkcjonariuszy przy użyciu paralizatora.

Pociąg został zatrzymany na stacji w Huntingdon / East News

Atak nożowników w Anglii

Na miejsce skierowano siły ratunkowe, które przeprowadziły "szeroko zakrojoną akcję ratowniczą", w której uczestniczyły liczne zespoły ratowników, karetki oraz trzy śmigłowce medyczne. Dziewięć osób zostało przewiezionych do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał incydent "przerażającym" i wyraził solidarność z poszkodowanymi. To głęboko niepokojące zdarzenie. Moje myśli są z wszystkimi poszkodowanymi, a słowa uznania kieruję do służb ratunkowych za ich szybką reakcję - napisał w serwisie X.