35 ofiar rosyjskiego uderzenia na Kramatorsk. Władze zdecydowały o ewakuacji

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Po czwartkowym ataku rosyjskich wojsk na Kramatorsk, w którym zginęło 35 osób, lokalne władze podjęły decyzję o rozszerzeniu przymusowej ewakuacji dzieci z najbardziej zagrożonych dzielnic miasta. Decyzje podejmowane przez władze mają na celu ochronę najmłodszych mieszkańców regionu.

Tragiczny bilans rosyjskiego ataku

W czwartek Kramatorsk stał się celem brutalnego ataku rosyjskich wojsk. Rosjanie przy użyciu kierowanej bomby szybującej zaatakowali dwa autobusy rejsowe, co doprowadziło do śmierci 33 osób. Rannych zostało 18 kolejnych.

Tego samego dnia w pobliskim Słowiańsku doszło do kolejnych ostrzałów, w wyniku których zginęły jeszcze dwie osoby. Po tych wydarzeniach władze zdecydowały o zawieszeniu funkcjonowania transportu publicznego w regionie.

Kilkadziesiąt ciał na ulicy. Rosjanie uderzyli w Kramatorsk Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin poinformował na komunikatorze Telegram, że co najmniej 12 osób zginęło, a 14 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kramatorsk. To…

Ewakuacja dzieci – decyzja, która ratuje życie

W odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia Wadym Fiłaszkin, szef władz wojskowych obwodu donieckiego, ogłosił rozszerzenie strefy przymusowej ewakuacji dzieci z Kramatorska.

„Sytuacja bezpieczeństwa się pogarsza, a czekanie, aż zagrożenie dotrze bezpośrednio do waszego domu, oznacza zbyt duże ryzyko. Szczególnie gdy chodzi o dzieci. Apeluję do rodziców, by nie zwlekali. Ewakuacja ratuje życie!” – zaapelował Fiłaszkin w mediach społecznościowych.

Kompleksowa pomoc dla ewakuowanych rodzin

Władze zapewniają, że dzieci będą ewakuowane w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych, a na każdym etapie otrzymają niezbędną pomoc – od wyjazdu, przez dotarcie do punktów przyjęć, aż po zakwaterowanie w bezpieczniejszych regionach kraju.

„Wszystkie decyzje podejmujemy w jednym celu — aby nie dopuścić do kolejnych ofiar wśród dzieci” – podkreślił Fiłaszkin.