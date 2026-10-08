Kilkadziesiąt ciał na ulicy. Rosjanie uderzyli w Kramatorsk

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Liczba ofiar śmiertelnych w Kramatorsku wzrosła do 30, a rannych do 18 - informuje ukraińska prokuratura. O poranku w miasto na wschodzie Ukrainy uderzyli Rosjanie. Początkowo szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin informował na komunikatorze Telegram, że co najmniej 12 osób zginęło, a 14 zostało rannych. Wojska Putina najprawdopodobniej użyły pocisków D-30 SN. To rosyjskie precyzyjne kierowane bomby szybujące.

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Kramatorsk we wschodniej części Ukrainy w obwodzie donieckim pozostaje w rękach ukraińskich Sił Zbrojnych, ale jest obiektem regularnych uderzeń Rosjan. Do ataku wojsk Putina doszło również dziś. Poinformował o tym Wadym Fiłaszkin, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Co najmniej 12 osób zginęło na skutek rosyjskiego uderzenia w Kramatorsku. Życia tych 12 osób Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia - napisał na Telegramie o poranku.

Wadym Fiłaszkin opublikował też zdjęcia, na których widać płonące małe busy. W Ukrainie na taki pojazd mówi się „marszrutka”. Niewykluczone, że ofiary były pasażerami. Na kolejnych zdjęciach widać ciała leżące na ulicy.

Przed południem polskiego czasu Ukraińska Prawda podała za prokuraturą, że ​​liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30, a liczba rannych wzrosła do 18. Rosjanie prawdopodobnie ostrzelali autobusy pociskami D-30 SN - rosyjskimi precyzyjnymi kierowanymi bombami szybującymi.

Fot. Wadym Fiłaszkin / materiały udostępnione

Fot. Wadym Fiłaszkin / materiały udostępnione

Fot. Wadym Fiłaszkin / materiały udostępnione

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