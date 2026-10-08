Kilkadziesiąt ciał na ulicy. Rosjanie uderzyli w Kramatorsk

Rosja po raz kolejny urządziła „ludzkie safari”, atakując cywilów
Kramatorsk we wschodniej części Ukrainy w obwodzie donieckim pozostaje w rękach ukraińskich Sił Zbrojnych, ale jest obiektem regularnych uderzeń Rosjan. Do ataku wojsk Putina doszło również dziś. Poinformował o tym Wadym Fiłaszkin, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.
Co najmniej 12 osób zginęło na skutek rosyjskiego uderzenia w Kramatorsku. Życia tych 12 osób Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia - napisał na Telegramie o poranku.
Wadym Fiłaszkin opublikował też zdjęcia, na których widać płonące małe busy. W Ukrainie na taki pojazd mówi się „marszrutka”. Niewykluczone, że ofiary były pasażerami. Na kolejnych zdjęciach widać ciała leżące na ulicy.
Przed południem polskiego czasu Ukraińska Prawda podała za prokuraturą, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30, a liczba rannych wzrosła do 18. Rosjanie prawdopodobnie ostrzelali autobusy pociskami D-30 SN - rosyjskimi precyzyjnymi kierowanymi bombami szybującymi.
Również dziś rosyjski dron zaatakował sklep w rejonie sołomiańskim - chodzi o dzielnicę - w Kijowie, zabijając dwie osoby i raniąc dwie kolejne. W Szczątki drona spadły w rejonie szewczenkowskim. Według wstępnych danych, samochody stanęły w płomieniach. Z kolei wczoraj wieczorem, 7 października, dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na kijowski wieżowiec.