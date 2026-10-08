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Kilkadziesiąt ciał na ulicy. Rosjanie uderzyli w Kramatorsk

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (11:10) Aktualizacja: Dzisiaj, 8 października (11:58)

Liczba ofiar śmiertelnych w Kramatorsku wzrosła do 30, a rannych do 18 - informuje ukraińska prokuratura. O poranku w miasto na wschodzie Ukrainy uderzyli Rosjanie. Początkowo szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wadym Fiłaszkin informował na komunikatorze Telegram, że co najmniej 12 osób zginęło, a 14 zostało rannych. Wojska Putina najprawdopodobniej użyły pocisków D-30 SN. To rosyjskie precyzyjne kierowane bomby szybujące.

Kilkadziesiąt ciał na ulicy. Rosjanie uderzyli w Kramatorsk
Kramatorsk - 8 października 2026; fot. Wadym Fiłaszkin, gubernator obwodu donieckiego, Telegram /materiały udostępnione

Rosja po raz kolejny urządziła „ludzkie safari”, atakując cywilów

Kramatorsk we wschodniej części Ukrainy w obwodzie donieckim pozostaje w rękach ukraińskich Sił Zbrojnych, ale jest obiektem regularnych uderzeń Rosjan. Do ataku wojsk Putina doszło również dziś. Poinformował o tym Wadym Fiłaszkin, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Co najmniej 12 osób zginęło na skutek rosyjskiego uderzenia w Kramatorsku. Życia tych 12 osób Rosja zabrała w jedną chwilę. To nie są następstwa wojny i nie sucha statystyka. Są to ludzie, których zabiła rosyjska armia - napisał na Telegramie o poranku.

Wadym Fiłaszkin opublikował też zdjęcia, na których widać płonące małe busy. W Ukrainie na taki pojazd mówi się „marszrutka”. Niewykluczone, że ofiary były pasażerami. Na kolejnych zdjęciach widać ciała leżące na ulicy. 

Przed południem polskiego czasu Ukraińska Prawda podała za prokuraturą, że ​​liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 30, a liczba rannych wzrosła do 18. Rosjanie prawdopodobnie ostrzelali autobusy pociskami D-30 SN - rosyjskimi precyzyjnymi kierowanymi bombami szybującymi.

Również dziś rosyjski dron zaatakował sklep w rejonie sołomiańskim - chodzi o dzielnicę - w Kijowie, zabijając dwie osoby i raniąc dwie kolejne. W Szczątki drona spadły w rejonie szewczenkowskim. Według wstępnych danych, samochody stanęły w płomieniach. Z kolei wczoraj wieczorem, 7 października, dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na kijowski wieżowiec.


Źródło: RMF24
Tagi: wojna w Ukrainie
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