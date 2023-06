21 nastolatków zostało rannych w wyniku zawalenia się drewnianej kładki w nadmorskim mieście Surfside Beach w Teksasie - poinformowały miejscowe władze. Poszkodowani to uczestnicy letniego obozu Bayou City Fellowship, w wieku od 14 do 18 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

