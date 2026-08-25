Milion dzieci zagrożonych śmiercią głodową w Afganistanie. Dramatyczny raport

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Afganistan stoi w obliczu jednej z największych katastrof humanitarnych ostatnich lat. Jak alarmuje UNICEF, aż milion dzieci cierpiących na ciężkie ostre niedożywienie może umrzeć, jeśli świat nie podejmie natychmiastowych działań. Sytuacja jest dramatyczna – łącznie aż 3,7 miliona afgańskich dzieci zmaga się z wychudzeniem i niedożywieniem, które bezpośrednio zagraża ich życiu.

Trzęsienia ziemi, katastrofy klimatyczne i powroty uchodźców

Według Światowego Programu Żywnościowego (WFP), prawie 14 milionów Afgańczyków stoi w obliczu ostrego głodu. Sytuację pogorszyły niszczycielskie trzęsienia ziemi w 2025 roku, kolejne katastrofy klimatyczne oraz masowe powroty Afgańczyków z Iranu i Pakistanu od 2023 roku. Te wydarzenia doprowadziły do dramatycznego wzrostu liczby dzieci cierpiących na niedożywienie – obecnie aż 3,7 miliona najmłodszych jest wychudzonych i wymaga natychmiastowej pomocy.

Najmłodsi najbardziej zagrożeni

Statystyki są bezlitosne – ponad 80 procent przypadków ciężkiego ostrego niedożywienia dotyczy dzieci poniżej drugiego roku życia. Co więcej, liczba przypadków z powikłaniami medycznymi wzrosła w tym roku o ponad jedną trzecią.

UNICEF podkreśla, że kobiety cierpiące na poważne niedożywienie rodzą dzieci z niską masą urodzeniową, które mają bardzo niskie szanse na przeżycie ze względu na brak odpowiedniej opieki medycznej.

Pomoc nie nadąża za potrzebami

Od początku roku ponad pół miliona dzieci trafiło do ośrodków zdrowia z powodu wychudzenia. Program żywieniowy UNICEF w Afganistanie potrzebuje w tym roku około 180 milionów dolarów, jednak do tej pory udało się zebrać zaledwie 22 procent tej kwoty. Brak środków finansowych oznacza, że tysiące dzieci mogą nie doczekać pomocy.

Konflikt zbrojny i blokada granic utrudniają dostawy

Dodatkowym problemem jest trwający od października 2025 roku konflikt zbrojny z Pakistanem, który niemal całkowicie zamknął lądową granicę między krajami. To poważnie utrudniło dostawy pomocy humanitarnej. Mimo to, w połowie sierpnia ONZ poinformowała, że do Afganistanu dotarło ponad 700 ciężarówek z żywnością i niezbędnymi artykułami pierwszej potrzeby.

Czy świat zdąży z pomocą?

Sytuacja w Afganistanie wymaga natychmiastowej reakcji społeczności międzynarodowej. Milion dzieci stoi na krawędzi śmierci głodowej, a czas działa na ich niekorzyść.

UNICEF i inne organizacje apelują o pilne wsparcie finansowe i logistyczne, by uratować najmłodszych mieszkańców Afganistanu przed tragedią na niewyobrażalną skalę.