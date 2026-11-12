Polska wygrywa o głos. Rosja nie dostanie kluczowego stanowiska w ONZ

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Polska została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ do Wspólnej Jednostki Kontrolnej (JIU), niezależnego organu nadzorującego funkcjonowanie całego systemu Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu z Grupy Wschodnioeuropejskiej pokonała Rosję, która zasiadała w tym gremium nieprzerwanie od około 60 lat.

Jak przekazał stały przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, rywalizacja toczyła się o jedno miejsce, a wynik był bardzo wyrównany.

Konkurencja była bardzo ostra, wygraliśmy jednym głosem – powiedział w rozmowie z PAP.

Szczerski podkreślił, że Polska wraca do tej instytucji po ponad 20 latach, podczas gdy Rosja traci miejsce zajmowane przez kilka dekad.

To pokazuje, że ONZ jest taką globalną demokracją, w której każdy głos się liczy – ocenił ambasador.

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska uzyskała poparcie 95 państw członkowskich ONZ. Głosowanie było tajne, dlatego nie podano, które kraje poparły polską kandydaturę.

Jakub Chmielewski reprezentantem Polski

Przedstawicielem Polski we Wspólnej Jednostce Kontrolnej będzie Jakub Chmielewski. Jego pięcioletnia kadencja obejmie lata 2028–2032.

MSZ oceniło, że wybór jest wyrazem zaufania państw członkowskich do kompetencji polskiego eksperta oraz potwierdza zaangażowanie Polski w działania na rzecz przejrzystości, rozliczalności i efektywności systemu ONZ.

W latach 1991–2002 funkcję inspektora z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pełnił Andrzej Abraszewski.

Czym zajmuje się Wspólna Jednostka Kontrolna?

Joint Inspection Unit została powołana w 1966 roku. Jest jedynym niezależnym zewnętrznym organem nadzoru obejmującym cały system Narodów Zjednoczonych.

JIU liczy 11 inspektorów, mianowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pięcioletnie kadencje. Prowadzi inspekcje, ewaluacje i dochodzenia, których celem jest poprawa zarządzania, efektywności działania oraz współpracy pomiędzy organizacjami ONZ.

Jak zaznacza MSZ, członkowie jednostki mają dużą niezależność w wyborze obszarów analiz i kontroli. Dzięki temu mogą realnie wpływać na sposób funkcjonowania instytucji należących do systemu Narodów Zjednoczonych.

W środowym głosowaniu Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało także Botswanę z Grupy Afrykańskiej oraz Japonię i Chiny z Grupy Azji i Pacyfiku jako państwa, które wskażą swoich kandydatów do JIU.