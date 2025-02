Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w szkole w Sheffield w brytyjskim hrabstwie South Yorkshire. 15-latek zmarł po tym, jak został pchnięty nożem przez rówieśnika. Lekarzom nie udało się go uratować.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do tragedii doszło w południe w katolickiej szkole średniej przy Granville Road w Sheffield. 15-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować.

15-letni napastnik został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, dlaczego pchnął nożem swojego rówieśnika.

Myślami jesteśmy z rodziną chłopca, który stracił życie, jego przyjaciółmi i całą społecznością szkolną - zapewniła Lindsey Butterfield z policji w Sheffield.

Funkcjonariusze pracują nad tym, by odtworzyć pełen obraz sytuacji, która zakończyła się śmiercią 15-latka. Apelują też o zgłaszanie się świadków.