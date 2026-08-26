Zmiana między derbami. Wieczysta ogłosiła nazwisko nowego trenera

Szkoleniowiec podpisał kontrakt ważny do końca tego sezonu Ekstraklasy z opcją przedłużenia na kolejny rok.
Kopić zastąpił Kazimierza Moskala, który został zwolniony w sobotę, po przegranych 2:3 derbach z Cracovią.
48-letni Kopić jest doświadczonym szkoleniowcem. Jako pierwszy trener pracował w: NK Lucko, Cibalii, NK Zagrzeb, Slavenie Belupo, Hajduku Split, Pafos FC, Dinamie Zagrzeb, Botewie Płowdiw i ostatnio w Dinamie Bukareszt.
Wieczysta zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów.
Nowy trener zadebiutuje w sobotę w derbach Krakowa z Wisłą.