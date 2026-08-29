Wisła Kraków wygrała derby. Sanchez trafił, Guillemenot zachwycił golem

RMF24

Wisła Kraków pokonała Wieczystą Kraków 2:0 w spotkaniu derbowym. „Biała Gwiazda” rozstrzygnęła mecz po przerwie, a ozdobą końcówki był efektowny strzał rezerwowego Kyliana Guillemenota.

Pierwsza połowa nie przyniosła bramek, choć obie drużyny miały swoje okazje. Już w 12. minucie nowy napastnik Wieczystej Koulouris stanął przed szansą na otwarcie wyniku, ale jego próbę obronił Łubik.

Po drugiej stronie w 33. minucie Youan nie wykorzystał dogodnej sytuacji, przegrywając pojedynek z dobrze interweniującym Cavliną.

Po zmianie stron Wisła prezentowała się znacznie lepiej. W 54. minucie Ertlthaler precyzyjnie dośrodkował w pole karne, a Jordi Sanchez skutecznym strzałem głową pokonał bramkarza Wieczystej.

Dla Hiszpana był to szósty gol w obecnym sezonie Ekstraklasy.

Wieczysta próbowała odpowiedzieć, ale Łubik zachował czyste konto. Bramkarz Wisły obronił m.in. uderzenie Chistensena, a później skutecznie interweniował także po kolejnych akcjach rywali.

Piękny gol Guillemenota

W 78. minucie na podwyższenie prowadzenia szansę miał Rodado. Cavlina popełnił błąd, podając piłkę pod nogi Hiszpana, jednak napastnik Wisły nie zdołał wykorzystać okazji.

Kilka minut później goście dopięli jednak swego. Milić stracił piłkę, Wisła ruszyła z kontrą, a Mikulec zagrał do Guillemenota. Rezerwowy napastnik zdecydował się na uderzenie z dystansu i trafił w okienko bramki.

Wisła wygrała 2:0 i po sześciu meczach ma na koncie 10 punktów. Wieczysta zdobyła dotąd trzy „oczka”.

Wisła Kraków – Wieczysta Kraków 2:0 (0:0).

Bramki: 1:0 Jordi Sanchez (54), 2:0 Jeremy Guillemenot (80).

Żółta kartka – Wisła Kraków: Marko Bozić, Kacper Duda.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 33 000.

Wisła Kraków: Marcel Łubik – Raoul Giger, Alan Uryga, Darijo Grujcic, Jakub Krzyżanowski – Elie Youan (58. Maciej Kuziemka), Kacper Duda (58. Angel Rodado), Julius Ertlthaler, James Igbekeme, Marko Bozić (73. Rafał Mikulec) – Jordi Sanchez (73. Jeremy Guillemenot).

Wieczysta Kraków: Nikola Cavlina – Karol Fila (75. Kamil Dankowski), Mateusz Wieteska, Antonio Milić, Kamil Pestka (63. Matus Vojtko) - Lucas Piazon (81. Bartosz Białek), Mikkel Maigaard, Tobias Christensen – Lisandro Semedo (75. Petar Pusić), Efthymis Koulouris, Christopher Lungoyi (63. Miki Villar).