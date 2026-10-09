Wisła i Zakopane na trasie Pucharu Świata. W tych terminach skoczkowie przyjadą do Polski

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Tegoroczny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się 20 listopada w norweskim Lillehammer. Sportowcy wybiorą się w sumie do 10 krajów, w tym Polski. Na kiedy zaplanowano zawody w Wiśle i Zakopanem?

Kalendarz Pucharu Świata w skokach. Kiedy konkursy w Wiśle i Zakopanem? (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Paweł Murzyn)

Kalendarz Pucharu Świata w skokach. Kiedy konkursy w Wiśle i Zakopanem? (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Paweł Murzyn) / East News

Sezon wystartuje w Lillehammer. Na inaugurację zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, a następnego dnia odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny – wynika ze szczegółowego kalendarza opublikowanego przez Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową.

Pierwsze zmagania na polskiej ziemi zaczną się niecałe dwa tygodnie po zawodach w Norwegii. Od 4 do 6 grudnia Puchar Świata zagości w Wiśle.

W piątek 4 grudnia odbędą się kwalifikacje, a w sobotę i niedzielę konkurs indywidualny na dużej skoczni. Skakać będą mężczyźni i kobiety.

Drugi raz Polska będzie gospodarzem imprezy cyklu w styczniu. Od 15 do 17 stycznia skoczkowie zmierzą się w Zakopanem.

15 stycznia (piątek) odbędą się kwalifikacje do indywidualnego konkursu na dużej skoczni. Dzień później, w sobotę, będziemy mogli oglądać konkurs drużynowy, a w niedzielę, 17 stycznia, zawodnicy staną w szranki w konkursie indywidualnym na dużej skoczni.

Pod Tatrami skakać będą jedynie panowie.

Tegoroczny sezon klasycznie zakończy się w słoweńskiej Planicy. W poprzednim triumfował Słoweniec Domen Prevc.

Sprzedaż biletów ruszyła 24 września. Pierwsza pula sprzedaży potrwa do 21 listopada. Bilety można kupić w serwisie ebilet.pl.