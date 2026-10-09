Wisła i Zakopane na trasie Pucharu Świata. W tych terminach skoczkowie przyjadą do Polski

Sezon wystartuje w Lillehammer. Na inaugurację zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, a następnego dnia odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny – wynika ze szczegółowego kalendarza opublikowanego przez Międzynarodową Federację Narciarską i Snowboardową.
Pierwsze zmagania na polskiej ziemi zaczną się niecałe dwa tygodnie po zawodach w Norwegii. Od 4 do 6 grudnia Puchar Świata zagości w Wiśle.
W piątek 4 grudnia odbędą się kwalifikacje, a w sobotę i niedzielę konkurs indywidualny na dużej skoczni. Skakać będą mężczyźni i kobiety.
Drugi raz Polska będzie gospodarzem imprezy cyklu w styczniu. Od 15 do 17 stycznia skoczkowie zmierzą się w Zakopanem.
15 stycznia (piątek) odbędą się kwalifikacje do indywidualnego konkursu na dużej skoczni. Dzień później, w sobotę, będziemy mogli oglądać konkurs drużynowy, a w niedzielę, 17 stycznia, zawodnicy staną w szranki w konkursie indywidualnym na dużej skoczni.
Pod Tatrami skakać będą jedynie panowie.
Tegoroczny sezon klasycznie zakończy się w słoweńskiej Planicy. W poprzednim triumfował Słoweniec Domen Prevc.
Sprzedaż biletów ruszyła 24 września. Pierwsza pula sprzedaży potrwa do 21 listopada. Bilety można kupić w serwisie ebilet.pl.