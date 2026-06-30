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Iga Świątek wygrała z amerykańską tenisistką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Spotkanie trwało dwie godziny i jedną minutę. Rozstawiona z numerem trzecim Polka niespodziewanie przegrała II seta. Wygrała jednak wojnę nerwów i zameldowała się w II rundzie. Świątek broni wywalczonego przed rokiem tytułu mistrzowskiego.

Iga Świątek we wtorek rozpoczęła obronę tytułu w Wimbledonie. Rywalką polskiej tenisistki zagra w pierwszej rundzie była Amerykanka Taylor Townsend.

Świątek w Wimbledonie jest rozstawiona z numerem trzecim, a jej pierwsza rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce. W singlu 30-letnia Townsend nigdy w Wimbledonie nie przebrnęła 2. rundy, ale w deblu triumfowała w Londynie w 2024 roku.

I ta różnica pozycji była doskonale widoczna w I secie, który Polka wygrała 6:1.

Niestety, przebieg II seta był zgoła odmienny. To Townsend grała pewnie, przełamując bezradną Igę Świątek. Na korcie zapachniało sensacją, Amerykanka wygrała bowiem tego seta 6:2.

Na szczęście Polka opanowała nerwy i w II, decydującym secie wygrała już pewnie 6:3.

Kolejną rywalką Świątek będzie w czwartek Karolina Pliskova. Czeska tenisistka wygrała z rodaczką Terezą Valentovą 6:3, 6:4. 34-letnia Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. Przegrała w nim z Australijką Ashleigh Barty.

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