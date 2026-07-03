RMF24

Hubert Hurkacz wygrał z amerykańskim tenisistą Tommym Paulem w czterech setach 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Paul był rozstawiony z numerem 21. w Wimbledonie i do tej pory nie stracił w Londynie nawet seta. To kolejny rozstawiony zawodnik, który przegrał z Polakiem. Tenisista z Wrocławia zagra w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju.

Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 21. Amerykaninem Tommym Paulem 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Spotkanie trwało trzy godziny i 11 minut.

Polak zanotował aż 20 asów serwisowych.

Hubert Hurkacz wyrasta powoli na pogromcę faworytów podczas Wimbledonu. Na inaugurację pewnie pokonał rozstawionego z numerem 11. Norwega Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). Później wygrał z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.

Tommy Paul przed pojedynkiem z Hurkaczem nie stracił jeszcze seta.

Przed dzisiejszym spotkaniem Hurkacz miał z Amerykaninem bilans 1-3. Dwa ostatnie mecze grali jednak na nawierzchni ziemnej. Na trawie zmierzyli się po raz pierwszy.

Kolejnym rywalem Polaka niespodziewanie będzie Jan-Lennard Struff. Zajmujący 74. miejsce w rankingu Niemiec pokonał rozstawionego z numerem ósmym Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5.

Hurkacz w Londynie gra po dwuletniej przerwie. W 2024 roku doznał tam kontuzji kolana, która wywróciła jego karierę. Wówczas był rozstawiony z numerem siódmym, a teraz zajmuje w rankingu 96. miejsce.

Wynik meczu 3. rundy: Hubert Hurkacz (Polska) - Tommy Paul (USA, 21) 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2.