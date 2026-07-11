Urodziny po walijsku. Wisła Kraków remisuje z Wrexham

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Piłkarze w Wisły zremisowali 0:0 w towarzyskim meczu z walijskim Wrexham AFC. Mieli więcej okazji na zdobycie gola niż goście, nie wykorzystali m.in. rzutu karnego. Spotkanie to było głównym punktem obchodów 120-lecia powstania krakowskiego klubu. Na trybunach zasiadło 23 tys. widzów - wśród nich spora grupa z Walii. Zaproszono wiele byłych gwiazd Wisły z trenerem Henrykiem Kasperczakiem na czele.

Wrexham AFC, jubileuszowy rywal „Białej Gwiazdy”, powstał w 1864 roku. Jest trzecim najstarszym klubem piłkarskim na świecie i najstarszym w Walii. W ostatnich latach przeszedł niezwykłe odrodzenie po przejęciu przez znanych aktorów Ryana Reynoldsa i Roba McElhenney'a. Łączy ambicje sportowe, nowoczesne zarządzanie i globalny zasięg medialny, pozostając jednocześnie głęboko zakorzenionym w lokalnej społeczności, co zostało udokumentowane w popularnym serialu „Welcome to Wrexham” na platformie Disney+. Średnio każdy odcinek ostatniego czwartego sezonu oglądało 5 milionów widzów.

Założona w 1906 roku Wisła Kraków to 13-krotny mistrz Polski, 13-krotny wicemistrz Polski, pięciokrotny zdobywca Pucharu Polski oraz zdobywca Superpucharu.

Historia Wisły przypomina losy Wrexham

Najnowsza historia Wisły przypomina losy Wrexham. Po poważnym kryzysie finansowym i organizacyjnym w 2019 roku, krakowski klub został uratowany, między innymi dzięki bezprecedensowej i innowacyjnej kampanii crowdfundingowej, będącej wówczas największą tego typu akcją w europejskim futbolu. W ciągu kilku dni kibice Wisły pomogli uchronić klub przed bankructwem.

Święto Wisły

Sobotni mecz miał uroczystą oprawę. Na trybunach zasiadło prawie 23 tysiące widzów. Spora grupa fanów przybyła z Walii. Zaproszono wiele byłych gwiazd Wisły z trenerem Henrykiem Kasperczakiem na czele.

Dla kibiców przygotowano mnóstwo atrakcji. Piłkarze Wisły wystąpili w specjalnie na tę okazję zaprojektowanych koszulkach.

Dla trenera Mariusza Jopa, który po czterech latach awansował z Wisłą do ekstraklasy, mecz ten był także ważnym elementem przygotowań do nowego sezonu.

Kibice Wisły podczas meczu sparingowego piłkarzy z walijskim Wrexham. Fot. Łukasz Gągulski. / PAP

Wisła miała więcej okazji do zdobycia gola

Choć kibice nie doczekali się bramek, to poziom spotkania był niezły. Znacznie więcej szans na zdobycie gola mieli gospodarze. Kilka z nich zmarnował Jordi Sanchez. W 63. minucie Hiszpan nie wykorzystał rzutu karnego. Jego strzał obronił Arthur Okonwo.

W zespole Wisły wciąż nie gra trzech podstawowych zawodników: Angel Rodado, Julius Erthaler i Darijo Grujcić, którzy nie trenują jeszcze na pełnych obciążeniach, po przebytych urazach.

W piątek „Biała Gwiazda” sfinalizowała pozyskanie francuskiego skrzydłowego Elie Youana, który ostatnio był zawodnikiem Hibernianu Edynburg. Jak zapowiedział prezes Jarosław Królewski, w przyszłym tygodniu beniaminka ekstraklasy powinien wzmocnić nowy napastnik.

Wisła sezon zainauguruje 26 lipca domowym meczem z GKS Katowice.