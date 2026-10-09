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Uczestnik mundialu szuka selekcjonera. W nietypowy sposób

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 października (09:17)

Ghana poszukuje nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. Kandydaci mogą wysyłać swoje CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.

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Uczestnik mundialu szuka selekcjonera. W nietypowy sposób
Piłkarze Ghany podczas mundialu 2026, fot. WILL OLIVER /PAP/EPA

Po zwolnieniu portugalskiego selekcjonera Carlosa Queiroza ghańska federacja piłkarska kandydatów na jego stanowisko zachęca do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.

Reprezentacja Ghany podczas tegorocznych mistrzostw świata wyszła z grupy, ale w 1/16 finału przegrała z Kolumbią 0:1. 

Queiroz stracił pracę po wrześniowych porażkach z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:2) i Gambią (2:4) w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.

Trenerzy, którzy są zainteresowani objęciem drużyny narodowej Ghany, mogą zgłaszać swoje kandydatury. Związek powołał pięcioosobową grupę ekspertów, która oceni aplikacje przesłane drogą mailową.

W piłce nożnej to bardzo nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje kontaktują się z trenerami lub ich agentami.

Reprezentacja Ghany czterokrotnie triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału mundialu w RPA, gdzie przegrała z Urugwajem w rzutach karnych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ghana

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