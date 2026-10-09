Uczestnik mundialu szuka selekcjonera. W nietypowy sposób

Po zwolnieniu portugalskiego selekcjonera Carlosa Queiroza ghańska federacja piłkarska kandydatów na jego stanowisko zachęca do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.
Reprezentacja Ghany podczas tegorocznych mistrzostw świata wyszła z grupy, ale w 1/16 finału przegrała z Kolumbią 0:1.
Queiroz stracił pracę po wrześniowych porażkach z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:2) i Gambią (2:4) w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.
Trenerzy, którzy są zainteresowani objęciem drużyny narodowej Ghany, mogą zgłaszać swoje kandydatury. Związek powołał pięcioosobową grupę ekspertów, która oceni aplikacje przesłane drogą mailową.
W piłce nożnej to bardzo nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje kontaktują się z trenerami lub ich agentami.
Reprezentacja Ghany czterokrotnie triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału mundialu w RPA, gdzie przegrała z Urugwajem w rzutach karnych.