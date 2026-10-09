Uczestnik mundialu szuka selekcjonera. W nietypowy sposób

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Ghana poszukuje nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. Kandydaci mogą wysyłać swoje CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.

Po zwolnieniu portugalskiego selekcjonera Carlosa Queiroza ghańska federacja piłkarska kandydatów na jego stanowisko zachęca do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.

Reprezentacja Ghany podczas tegorocznych mistrzostw świata wyszła z grupy, ale w 1/16 finału przegrała z Kolumbią 0:1.

Queiroz stracił pracę po wrześniowych porażkach z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:2) i Gambią (2:4) w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.

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Trenerzy, którzy są zainteresowani objęciem drużyny narodowej Ghany, mogą zgłaszać swoje kandydatury. Związek powołał pięcioosobową grupę ekspertów, która oceni aplikacje przesłane drogą mailową.

W piłce nożnej to bardzo nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje kontaktują się z trenerami lub ich agentami.

Reprezentacja Ghany czterokrotnie triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału mundialu w RPA, gdzie przegrała z Urugwajem w rzutach karnych.