Tymoteusz Puchacz zagra w Lidze Mistrzów. Polak zaliczył ważną asystę

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Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polak zaliczył asystę przy bramce, która doprowadziła do dogrywki. Mistrz Azerbejdżanu w ostatniej, 4. rundzie eliminacji pokonał u siebie 5:2 Hapoel Beer Szewa. Tydzień temu zespół z Izraela wygrał 2:1. We wtorek promocję uzyskał też LASK Linz, który odrobił trzy bramki straty z pierwszego meczu z Celtikiem Glasgow i Bodoe/Glimt - rewelacja poprzedniego sezonu.

Sabah w poprzedniej rundzie wyeliminował pogromcę Lecha Poznań - duński Aarhus GF. Na wyjeździe uległ 1:2, ale straty u siebie nadrobił z nawiązką, wygrywając 4:0. W drużynie z Baku występuje Tymoteusz Puchacz. Polak miał swój udział w awansie azerskiej drużyny do elitarnej Champions League.

Tymoteusz Puchacz zagra w elitarnej Champions League

W czwartej minucie doliczonego czasu gry Tellur Mutallimov pokonał bramkarza Hapoelu Been Szewa, doprowadzając do dogrywki. Asystę przy tym trafieniu zaliczył właśnie Puchacz. Dwoma kolejnymi trafieniami gospodarze przypieczętowali pierwszy w historii awans do fazy ligowej LM.

Kompromitacja Celticu w Austrii

Drugą we wtorek dogrywkę kibice zobaczyli w austriackim Linzu, gdzie miejscowy LASK w pierwszym meczu na wyjeździe przegrał z Celtikiem Glasgow 0:3. Szkoci rewanż rozpoczęli od trafienia, ale kolejne gole zdobyli gospodarze, w tym czwarty w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry. W dogrywce bohaterem gospodarzy został Samuel Adeniran, zdobywając decydującego o awansie do Ligi Mistrzów gola w 109. minucie meczu.

Było to drugie trafienie Amerykanina w tym meczu. To pierwszy awans LASK do fazy głównej Champions League w historii tego klubu. Spotkanie w Austrii miało też polski akcent - arbitrem głównym tego meczu był Szymon Marciniak.

Pokaźnej zaliczki sprzed tygodnia nie roztrwonili piłkarze Bodoe/Glimt, które było rewelacją poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, docierając do 1/8 finału. W tym sezonie na drodze do fazy ligowej elitarnych rozgrywek mistrzom Norwegii stanął holenderski NEC Nijmegen. Skandynawowie bez większych kłopotów uporali się z trzecim zespołem Eredivisie poprzedniego sezonu, wygrywając dwukrotnie 3:0 i 3:1.

Kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów

Z polskich drużyn, oprócz Lecha Poznań, w eliminacjach Champions League rywalizował w tym sezonie także wicemistrz kraju Górnik Zabrze, ale podobnie jak „Kolejorz” również odpadł w 2. rundzie, gdy musiał uznać wyższość Fenerbahce Stambuł. Turecki zespół powalczy w środę z Olympique Lyon, u siebie zremisował 1:1.

Rewanżowe mecze czwartej rundy kwalifikacyjnej skompletują 36 uczestników najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Najwięcej przedstawicieli w Lidze Mistrzów będą mieć Anglia i Hiszpania - po pięciu. Cztery miejsca przypadły Włochom i Niemcom. Trofeum broni Paris Saint-Germain, który w finale poprzedniej edycji wygrał z londyńskim Arsenalem. Losowanie fazy ligowej najważniejszych rozgrywek klubowych UEFA zaplanowano na czwartek, 27 sierpnia, o godz. 18 w Monako.