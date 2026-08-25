Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo. Polskie siatkarki pewne awansu

RMF24

Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3:0 (25:14, 28:26, 25:18) w meczu grupy A mistrzostw Europy i zapewniły sobie awans do 1/8 finału. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego, która w kolejnym spotkaniu w czwartek zmierzy się z Niemkami. Polki ponownie zagrały bez libero Aleksandry Szczygłowskiej.

Po słabym, choć zwycięskim pojedynku z Łotyszkami, Polki pokazały zdecydowanie więcej jakości. Rywalki postawiły się tylko w drugiej partii, w której nie wykorzystały dwóch piłek setowych. Bardzo dobre spotkanie rozegrała Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty.

Biało-Czerwone przystąpiły do meczu ponownie bez libero Aleksandry Szczygłowskiej, którą kłopoty zdrowotne wykluczyły z gry.

Dominacja w I secie, wyrównana gra w drugiej partii

Początek spotkania przebiegał pod dyktando Polek. Tylko w pierwszym fragmencie rywalki starały się dotrzymywać kroku, ale nie miały przebicia w ataku. Fatoumatta Sillah, najgroźniejsza zawodniczka w ofensywie Słowenii punktowała na początku seta, potem Polki skutecznie podbijały jej ataki. Dobrze też funkcjonowała gra blokiem polskiej reprezentacji.

Kluczowy moment nastąpił przy prowadzeniu podopiecznych Lavariniego 16:13 – wówczas Słowenki miały ogromny kłopot ze skończeniem ataków. Polki do końca seta pozwoliły przeciwniczkom zdobyć zaledwie jeden punkt.

W drugiej odsłonie role się odwróciły, Polki nie były już tak skuteczne w ataku, nie potrafił też „złapać” blokiem rywalek, szczególnie Sillah, która rozkręcała się z każdą kolejną minutą. Biało-Czerwone utknęły w jednym ustawieniu, przegrywały już 8:14 i dopiero zepsuta zagrywka Sasy Planinsec pozwoliła polskim siatkarkom wyjść z opresji.

Przewaga drużyny Alessandro Orefice zaczęła topnieć, a po błędzie Sillah oraz ataku Stysiak był remis 17:17. Losy tej partii rozstrzygnęły się w samej końcówce. Nasze reprezentantki przegrywały 20:22, ale Stysiak coraz pewnie czuła się w ataku, ręki nie wstrzymywała także Julita Piasecka. Słowenki po uderzeniu Loreny Lorber Fijok miały pierwszą piłkę setową, ale Stysiak atomowym zbiciem wyrównała na 24:24 i jednocześnie „znokautowała” Masę Pucelj.

Przy drugim setbolu dla Słowenii nie pomyliła się Stysiak, a potem polski zespół wyszedł na prowadzenie po asie serwisowym Piaseckiej. Ostatnie dwie trudne piłki skończyły Monika Lampkowska i Stysiak.

W III secie gra falowała

Kilka udanych akcji nieco mniej widocznej wcześniej Magdaleny Jurczyk dały Polkom kilkupunktową przewagę w trzeciej odsłonie. Słowenki nie zamierzały rezygnować, a gra podopiecznych Lavariniego często falowała. Polki wygrywały 11:6, ale kilka nieskończonych akcji sprawiło, że przewaga zmalała do jednego punktu (12:11). Słowenki „przy życiu” utrzymywała Palninsec, ale środkowa Budowlanych Łódź w tej części nie miała wsparcia i finisz polskich siatkarek był już imponujący.

We wcześniejszym wtorkowym pojedynku Niemki pokonały Węgierki 3:0.

Środa będzie dniem wolnych dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami (czwartek, godz. 15) i Turczynkami (piątek, godz. 18).

Polska - Słowenia 3:0 (25:14, 28:26, 25:18)

Polska: Polska: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Maja Koput, Magdalena Jurczyk, Julita Piasecka, Monika Lampkowska – Justyna Łysiak (libero) – Alicja Grabka, Julia Szczurowska, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske.

Słowenia: Eva Pavlović Mori, Masa Pucelj, Sasa Planinsec, Nika Milosić, Fatoumatta Sillah, Lorena Lorber Fijok – Zoja Donko (libero) – Żana Godec, Iza Koren, Tara Filipić, Pia Cvijić, Żana Halużan Sagadin, Polona Frelih.