Świątek ósma na liście magazynu Forbes. Ile zarobiła w ostatnim roku?

Sukcesy sportowe i finansowe
Świątek w tym miesiącu triumfowała w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto, zdobywając swoje 12. trofeum tej rangi. Do rekordu legendarnej Sereny Williams brakuje jej już tylko jednego zwycięstwa.
Polka może się również pochwalić imponującym bilansem 26-5 w finałach turniejów WTA, co daje jej najwyższy procent wygranych spośród zawodniczek z co najmniej 20 finałami od 1990 roku.
Sponsorzy i biznesowe zaplecze
Iga Świątek jest jedyną tenisistką – bez względu na płeć – która od początku 2020 roku dotarła do trzeciej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego.
Raszynianka poza kortem zarobiła 15 mln dolarów – podkreśla Forbes, wskazując na rosnące znaczenie kontraktów sponsorskich w dochodach czołowych sportowców.
Kto zarabia najwięcej?
Na szczycie zestawienia znalazł się Włoch Jannik Sinner z dochodami w wysokości 58 milionów dolarów, z czego aż 35 milionów pochodziło z działalności poza kortem.
Drugie miejsce zajął Hiszpan Carlos Alcaraz – 53,7 mln dolarów, a podium zamyka Serena Williams z kwotą 40,1 mln dolarów.
Warto dodać, że 44-letnia Amerykanka zarobiła na korcie zaledwie 100 tysięcy dolarów, a jej majątek szacowany jest na 400 milionów dolarów.
Luka płacowa w tenisie wciąż istnieje
Mimo że cztery turnieje Wielkiego Szlema oferują takie same nagrody dla kobiet i mężczyzn, na mniejszych imprezach wciąż utrzymuje się luka płacowa.
Te wyniki nie oznaczają, że tenisiści i tenisistki są w podobnej sytuacji finansowej – zauważają redaktorzy „Forbesa”.
W ciągu ostatniego roku dziesięciu najlepiej zarabiających tenisistów zgarnęło łącznie około 333 milionów dolarów.