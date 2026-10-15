Srogie lanie przy Bułgarskiej. Bayer Leverkusen przejechał się po „Kolejorzu”

RMF24

Fatalnie układa się początek przygody piłkarskiego mistrza Polski w Lidze Europy w tym sezonie. Lech Poznań w dwóch pierwszych meczach nie tylko nie zdobył punktu, ale nie zapisał też na swoim koncie choćby jednego trafienia. Póki co „Kolejorz” wyłącznie traci bramki. Po cztery strzelili Poznaniakom piłkarze angielskiego Crystal Palace oraz zawodnicy Bayeru Leverkusen.

Fatalna seria wysokich porażek w Lidze Europy powoduje, że Lech Poznań, który zmagania w europejskich pucharach w tym sezonie zaczął od kwalifikacji do Ligi Mistrzów, po dwóch kolejkach fazy ligowej LE zajmuje... ostatnie, 36. miejsce w tabeli. Lechici w starciach z wyżej notowanymi rywalami z Anglii i Niemiec stracili w sumie 8 bramek. Na pierwsze trafienie piłkarza Lecha w tych rozgrywkach fani „Kolejorza” będą musieli jeszcze poczekać.

Po porażce w 1. kolejce z Crystal Palace w Londynie 0:4, kibice w Poznaniu liczyli na przynajmniej częściowe odkupienie win, a za takie należałoby uznać brak porażki w drugim meczu.

Dotkliwa porażka Lecha na inaugurację Ligi Europy Lech Poznań bardzo źle rozpoczął rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Crystal Palace aż 0:4, a losy spotkania w Londynie w dużej mierze rozstrzygnęły się już przed przerwą.

Zadanie to jednak do łatwych nie należało. Do stolicy Wielkopolski przyjechał bowiem nie byle kto, bo Bayer Leverkusen - drużyna, która przerwała trwającą ponad dekadę dominację Bayernu Monachium w Bundeslidze, tryumfując w sezonie 2023/2024.

Bayer Leverkusen mistrzem Niemiec. Pierwszy raz w historii Z przytupem podopieczni Xabiego Alonso przypieczętowali tytuł mistrzostwo Niemiec. Piłkarze Bayeru Leverkusen po zwycięstwie nad Werderem Brema 5:0 zapewnili swojemu klubowi pierwsze takie trofeum w historii.

Wielkie lanie przy Bułgarskiej. Lech zamyka tabele Ligi Europy

Pierwsze minuty meczu przy Bułgarskiej przebiegały pod dyktando zespołu z Leverkusen, a lechici sprawiali wrażenie mocno spiętych, jakby debiutowali w europejskich rozgrywkach. Poznaniacy, cofnięci na własną połowę, szukali okazji w kontratakach – po jednym z nich Mikael Ishak przymierzył tuż nad poprzeczką. Krótko po tej akcji z powodu urazu boisko musiał opuścić lider defensywy Lecha Wojciech Mońka, za którego pojawił się Terry Yegbe. „Aptekarze” też musieli szybko dokonać roszady – za kontuzjowanego Martina Terriera wszedł Patrik Schick. Jak się później okazało, czeski napastnik Bayeru okazał się kluczową postacią pojedynku w Poznaniu.

Bayer wypunktował Lecha

Feralna dla gospodarzy okazała się 25. minuta, kiedy to strzał Ibrahima Mazy zablokował barkiem Yegbe. Po kilkudziesięciu sekundach sędzia Milos Milanović wrócił do tej sytuacji, która została poddana wideoweryfikacji. Serbski arbiter uznał, że Ghańczyk uczynił to nieprawidłowo i podyktował rzut karny. Patrik Schick zmylił Mateusza Lisa i goście objęli prowadzenie.

Stracony gol mocno podciął lechitom skrzydła. Trzy minuty później Malik Tillman na raty i przy dużym szczęściu, ale też biernej postawie obrońców „Kolejorza”, podwyższył wynik na 2:0. Piłkarze Lecha próbowali się pozbierać i na nowo poukładać grę. Akcje Poznaniaków powoli zaczęły się zazębiać. Niezłym uderzeniem z dystansu popisał się Antoni Kozubal, ale to kolejna akcja Bayeru przyniosła trzecią bramkę w tym meczu. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusz Skrzypczak powalił na ziemię Schicka i po kolejnej wideoanalizie sędzia ponownie podyktował rzut karny. Poszkodowany po raz drugi pokonał Lisa i goście, schodząc do szatni, mieli komfortową sytuację.

Druga odsłona mocno rozczarowała. Głównie za sprawą postawy gospodarzy, którzy praktycznie ani razu nie zagrozili poważniej bramce Marka Flekkena. Lechici nie mieli ani pomysłu na rozmontowanie defensywy przeciwnika, ani też atutów jakościowych. Bayer mimo wysokiego prowadzenia nie zamierzał osiadać na laurach i stworzył sobie jeszcze kilka okazji na podwyższenie wyniku. Hat-tricka mógł zaliczyć Schick, lecz z kilku metrów źle uderzył głową. W końcówce meczu napastnicy gości grali nieco nonszalancko, m.in. Afonso Moreira niemal położył już Lisa, ale ten intuicyjnie obronił dłonią podcinkę napastnika rywali. W kolejnej akcji golkiper Lecha nie miał już szans w sytuacji sam na sam z Ibrahimem Mazą.

Trudne zadanie mistrzów Polski

Lech podobnie jak w pierwszym meczu, przegrał aż 0:4 pozostawiając po sobie bardzo złe wrażenie. Dotkliwa porażka z pewnością boli fanów „Kolejorza”, ale co gorsza, o poprawę sytuacji mistrza Polski w rozgrywkach Ligi Europy w najbliższym czasie będzie niezwykle trudno. Już za tydzień do stolicy Wielkopolski przyjedzie bowiem angielski Sunderland. Z kolei w czwartej kolejce Lech zagra na wyjeździe z czwartym zespołem belgijskiej ekstraklasy - Royale Union Saint-Gilloise.