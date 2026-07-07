MKOl znosi sankcje wobec rosyjskich sportowców

RMF24

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców oraz tymczasowo przywrócił w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski (OKR). Decyzja ta - jak podano w uzasadnieniu - została podjęta po analizie sytuacji prawnej i zmianach w strukturze rosyjskiego komitetu. Ruch ten otwiera drogę do pełnego powrotu rosyjskich sportowców na arenę międzynarodową przed igrzyskami w Los Angeles 2028.

„Rada Wykonawcza (RB) Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) tymczasowo zniosła zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC), które obowiązywało od 12 października 2023 r.” - napisano w komunikacie na stronie Komitetu.

Po inwazji Rosji na Ukrainę, w lutym 2022 roku Komitet Wykonawczy MKOl zalecił, aby Międzynarodowe Federacje i organizatorzy międzynarodowych imprez sportowych nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i działaczy w zawodach międzynarodowych.

Ograniczenia wobec OKR zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojej organizacji olimpijskie rady samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz anektowanych obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Działania te były sprzeczne z zasadami ruchu olimpijskiego i spotkały się z ostrą reakcją MKOl.

Jak podkreślono w komunikacie, decyzja o zniesieniu ograniczeń została podjęta po „dokładnej analizie” przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl. Kluczowe znaczenie miało to, że w skład OKR nie wchodzą już organizacje sportowe z terenów znajdujących się pod jurysdykcją Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.

OKR potwierdził, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności na anektowanych terytoriach. MKOl nie sprecyzował, na jak długo zniesiono ograniczenia, ale zapowiedział, że będzie uważnie monitorować sytuację.

Co to oznacza dla świata sportu?

Od teraz sportowcy z Rosji mogą startować w kwalifikacjach bez konieczności udowadniania neutralności i bez wcześniejszych ograniczeń.

Wcześniejsze rekomendacje przewidywały, że rosyjscy sportowcy mogli startować wyłącznie jako neutralni, a ci związani z siłami zbrojnymi byli całkowicie wykluczeni. W grudniu 2025 roku MKOl złagodził stanowisko wobec juniorów, dopuszczając ich do startów z narodową symboliką. W maju 2026 roku podobne ograniczenia zostały zniesione wobec sportowców z Białorusi.

MKOL podkreśla, że nadal potępia inwazję Rosji na Ukrainę i „solidaryzuje się z ukraińską wspólnotą olimpijską.

„W czasach rosnącej niestabilności i podziałów na całym świecie, MKOl pozostaje zaangażowany w promowanie pokoju poprzez sport wśród ludzi i narodów” - napisano w oświadczeniu.

Minister sportu Rosji, Michaił Diegtiariew, skomentował: „Powrót naszego kraju do rodziny olimpijskiej to zielone światło dla międzynarodowych federacji, by przywrócić wszystkich naszych sportowców”.

Powrót Rosji do rywalizacji odbywa się w cieniu jednego z największych skandali dopingowych w historii sportu. Od 2015 roku, po ujawnieniu systemowego dopingu i manipulacji danymi laboratoryjnymi, rosyjscy sportowcy byli wielokrotnie wykluczani z igrzysk lub startowali jako neutralni. W 2019 roku WADA nałożyła na Rosję czteroletni zakaz startów pod własną flagą, który później skrócono do dwóch lat.