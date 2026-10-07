Powrót po 37 latach? Formuła 1 znów ma zagościć w Afryce

Formuła 1 znów w Afryce? Wielka rywalizacja na torze ma powrócić na ten kontynent w 2030 roku wraz z wyścigiem w Rwandzie - poinformował serwis RacingNews365.
Według medialnych doniesień osiągnięto już porozumienie w tej sprawie, a oficjalny komunikat może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
Formuła 1 nie gościła na tym kontynencie od czasu Grand Prix Republiki Południowej Afryki w 1993 roku.
Prezydent Rwandy, Paul Kagame, ogłosił zamiar ubiegania się o organizację wyścigu F1 już w 2024 roku.
Początkowo zostało to przyjęte sceptycznie, ponieważ Rwanda nie dysponuje torem wyścigowym przystosowanym do organizacji tak dużej imprezy, jednak istnieją plany budowy takiego obiektu w pobliżu stolicy kraju Kigali.