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Powrót po 37 latach? Formuła 1 znów ma zagościć w Afryce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 października (09:47)

Formuła 1 znów w Afryce? Wielka rywalizacja na torze ma powrócić na ten kontynent w 2030 roku wraz z wyścigiem w Rwandzie - poinformował serwis RacingNews365.

Powrót po 37 latach? Formuła 1 znów ma zagościć w Afryce
Formuła 1 znów w Afryce? fot. FAZRY ISMAIL /PAP/EPA

Według medialnych doniesień osiągnięto już porozumienie w tej sprawie, a oficjalny komunikat może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Formuła 1 nie gościła na tym kontynencie od czasu Grand Prix Republiki Południowej Afryki w 1993 roku.

Prezydent Rwandy, Paul Kagame, ogłosił zamiar ubiegania się o organizację wyścigu F1 już w 2024 roku.

Początkowo zostało to przyjęte sceptycznie, ponieważ Rwanda nie dysponuje torem wyścigowym przystosowanym do organizacji tak dużej imprezy, jednak istnieją plany budowy takiego obiektu w pobliżu stolicy kraju Kigali.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Formuła 1
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