Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu

RMF24

Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu, 16. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Niedzielna rywalizacja opóźniła się o ponad półtorej godziny z powodu deszczu.

Opady i mokra nawierzchnia sprawiły, że wyścig miał chaotyczny przebieg. Startujący z pole position Verstappen już w pierwszych sekundach po starcie spadł na trzecią pozycję, ale odzyskał prowadzenie dzięki samochodowi bezpieczeństwa i zjazdom do alei serwisowej w odpowiednich momentach.

Holender odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a 72. zwycięstwo w karierze. W klasyfikacji wszech czasów jest pod tym względem trzeci, za Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem - 106 i Niemcem Michaelem Schumacherem - 91.

To bardzo miłe zwycięstwo, biorąc pod uwagę, jaki mamy sezon - powiedział Verstappen.

Klasę rywala uznał tego dnia Antonelli. Ogromne gratulacje dla Maxa i całego Red Bulla za ten weekend. Dziś po prostu nie dało się zrobić więcej - przyznał 20-letni Włoch.

Walka trwała 95 sekund. Tak Gołota pisał historię w starciu z Lewisem 4 października 1997 roku Andrzej Gołota zmierzył się z Lennoxem Lewisem w walce o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej.

Na trzecim miejscu uplasował się w niedzielę Hamilton (Ferrari). Wyścigu nie ukończył wicelider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk George Russell (Mercedes). Jego strata do Antonellego powiększyła się do 84 punktów.

Do końca sezonu pozostało jeszcze siedem rund. Najbliższa odbędzie się 11 października w Singapurze.

Wyniki:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 1:47.14,808

2. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) strata 2,307 s

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 4,919

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 7,258

5. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 8,571

6. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 9,454

7. Liam Lawson (N. Zelandia/Racing Bulls) 12,753

8. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin) 13,372

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 13,993

10. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls) 15,928

Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes) 320 pkt

2. George Russell (W. Brytania/Mercedes) 236

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari) 214

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 191

5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 188

6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 188

7. Oscar Piastri (Australia/McLaren) 128

8. Isack Hadjar (Francja/Red Bull) 96

9. Liam Lawson (N. Zelandia/Racing Bulls) 65

10. Pierre Gasly (Francja/Alpine) 41

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 556 pkt

2. Ferrari 405

3. McLaren 316

4. Red Bull 298

5. Racing Bulls 90

6. Alpine 68