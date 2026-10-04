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Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 października (13:06)

Holender Max Verstappen (Red Bull) wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu, 16. rundę mistrzostw świata Formuły 1. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Włoch Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Niedzielna rywalizacja opóźniła się o ponad półtorej godziny z powodu deszczu.

Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu
Max Verstappen, fot. FAZRY ISMAIL /PAP/EPA

Opady i mokra nawierzchnia sprawiły, że wyścig miał chaotyczny przebieg. Startujący z pole position Verstappen już w pierwszych sekundach po starcie spadł na trzecią pozycję, ale odzyskał prowadzenie dzięki samochodowi bezpieczeństwa i zjazdom do alei serwisowej w odpowiednich momentach.

Holender odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, a 72. zwycięstwo w karierze. W klasyfikacji wszech czasów jest pod tym względem trzeci, za Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem - 106 i Niemcem Michaelem Schumacherem - 91.

To bardzo miłe zwycięstwo, biorąc pod uwagę, jaki mamy sezon - powiedział Verstappen.

Klasę rywala uznał tego dnia Antonelli. Ogromne gratulacje dla Maxa i całego Red Bulla za ten weekend. Dziś po prostu nie dało się zrobić więcej - przyznał 20-letni Włoch.

Na trzecim miejscu uplasował się w niedzielę Hamilton (Ferrari). Wyścigu nie ukończył wicelider klasyfikacji generalnej Brytyjczyk George Russell (Mercedes). Jego strata do Antonellego powiększyła się do 84 punktów.

Do końca sezonu pozostało jeszcze siedem rund. Najbliższa odbędzie się 11 października w Singapurze.

Wyniki:

 1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)          1:47.14,808
 2. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes)    strata 2,307 s
 3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari)              4,919
 4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)                  7,258
 5. Isack Hadjar (Francja/Red Bull)                   8,571
 6. Oscar Piastri (Australia/McLaren)                 9,454
 7. Liam Lawson (N. Zelandia/Racing Bulls)           12,753
 8. Fernando Alonso (Hiszpania/Aston Martin)         13,372
 9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)               13,993
10. Arvid Lindblad (W. Brytania/Racing Bulls)        15,928

Klasyfikacja generalna kierowców:

 1. Andrea Kimi Antonelli (Włochy/Mercedes)     320 pkt
 2. George Russell (W. Brytania/Mercedes)       236
 3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Ferrari)        214
 4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari)            191
 5. Lando Norris (W. Brytania/McLaren)          188
 6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull)          188
 7. Oscar Piastri (Australia/McLaren)           128
 8. Isack Hadjar (Francja/Red Bull)              96
 9. Liam Lawson (N. Zelandia/Racing Bulls)       65
10. Pierre Gasly (Francja/Alpine)                41
Klasyfikacja konstruktorów:
1. Mercedes          556 pkt
2. Ferrari           405
3. McLaren           316
4. Red Bull          298
5. Racing Bulls       90
6. Alpine             68


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Formuła 1
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