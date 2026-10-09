Pomógł w awansie do ekstraklasy, był jednym z najbogatszych Polaków. Zmarł Wojciech Szymański

RMF24

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Zmarł Wojciech Szymański – przedsiębiorca przez wiele lat związany ze sportem. O jego odejściu poinformował klub piłkarski MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Szymański swego czasu był notowany na liście najbogatszych Polaków.

„Z głębokim żalem żegnamy Wojciecha Szymańskiego – byłego Prezesa MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, właściciela firmy Lukullus, sponsora i człowieka, który zapisał się w historii naszego Klubu” – przekazał na swoim Facebooku klub MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki.

Wskazano, że zmarły przez lata był blisko związany ze Świtem. Najpierw wspierał go jako sponsor, a w 1998 roku stanął na czele klubu jako prezes. W czasie jego kadencji zespołowi udało się awansować do ekstraklasy (grał tam w sezonie 2003/2004).

„Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim Przyjaciołom Wojciecha Szymańskiego składamy wyrazy głębokiego współczucia” – czytamy we wpisie.

Przegląd Sportowy przypomniał, że Wojciech Szymański pochodził z Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie wraz z ojcem prowadził zakłady masarskie. Po przemianach gospodarczych otworzył firmę Lukullus. „Wprost” odnotował go na liście najbogatszych Polaków w 2004 r. Majątek jego i jego żony szacowano wówczas na 55 mln zł.

Zmarły był także współwłaścicielem Widzewa Łódź oraz pomagał drużynom kolarskim.

W 2017 r. został skazany na cztery lata więzienia w zawieszeniu na pięć za przekupywanie sędziów, do czego się przyznał. W ubiegłorocznej rozmowie z Przeglądem Sportowym przyznał, iż żałuje swoich czynów. „Sromotnie przegrałem. Ja, moja rodzina, uszczerbek na nazwisku” – wskazywał.

Wojciech Szymański miał 68 lat.