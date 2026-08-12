Zrezygnował 30 minut przed ogłoszeniem kadry. Huber ujawnił powody

Sezon reprezentacyjny bez Norberta Hubera? To zaskoczyło wielu kibiców siatkówki. Środkowy, który jeszcze niedawno był filarem kadry, tym razem musiał wycofać się z rywalizacji. Powód? Problemy zdrowotne, które okazały się poważniejsze, niż mogło się wydawać.
Norbert Huber: Zdrowie było priorytetem
W rozmowie z TVP Sport Huber opowiedział, jak wyglądały jego pierwsze od lat wakacje bez siatkówki.
Spędziłem dużo czasu z moimi bliskimi - rodziną, przyjaciółmi. Miałem czas pożyć życiem na wsi. Bardzo sobie to cenię - przyznał zawodnik.
Chwile spokoju i odpoczynku były mu wyjątkowo potrzebne po trudnych miesiącach.
Kluczowym momentem była choroba, która dopadła go podczas pobytu w Japonii.
Zadławiłem się jedzeniem podczas kolacji. (…) Miałem poważne problemy z układem oddechowym. Mój stan determinowany był również tym, że od dziecka choruję na astmę. Późniejsze decyzje, które podejmowałem, były związane tylko i wyłącznie z moimi problemami zdrowotnymi - wyjaśnił.
Siatkarz przeszedł zapalenie płuc, a leczenie wymagało hospitalizacji i silnej antybiotykoterapii.
Zdrowie jest priorytetem - dodał.
„Nie skończyłem kariery w reprezentacji”
Decyzja o zawieszeniu gry w kadrze nie była łatwa, ale jak podkreśla siatkarz, była konieczna.
Nie żałuję decyzji, które podjąłem. Wynikały one wyłącznie z mojego zdrowia. Czasami staje się przed trudnymi wyborami i trzeba określić priorytety - przyznał.
Jednak jak zapewnia, nie kończy kariery reprezentacyjnej, a kibicom i kolegom z drużyny życzy przede wszystkim zdrowia.
Na ten moment najważniejsze było dla mnie moje zdrowie i je wybrałem. Zrobiłem to, by w przyszłości mieć jeszcze kiedyś możliwość bycia na boisku i reprezentowania barw narodowych. Nie skończyłem kariery w reprezentacji, choć niektóre komentarze to sugerują. Kadrowiczom z kolei życzę zdrowia i powodzenia - przede wszystkim braku kontuzji, bo zdrowie jest najważniejsze - podkreślił Huber.
Chociaż nie ma go na boisku, wciąż kibicuje reprezentacji i wspiera przyjaciół.
Oglądam mecze, śledzę wyniki i trzymam kciuki za chłopaków - zaznaczył.
Norbert Huber wraca do Japonii już pod koniec sierpnia, gdzie będzie przygotowywał się do nowego sezonu klubowego. Jak sam mówi, czas spędzony z rodziną i regeneracja były mu bardzo potrzebne.