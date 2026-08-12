Zrezygnował 30 minut przed ogłoszeniem kadry. Huber ujawnił powody

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Norbert Huber, jeden z najbardziej utalentowanych polskich siatkarzy, w tym sezonie nie pojawił się w reprezentacji. Choć znalazł się na liście powołanych, z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z gry dla Biało-Czerwonych. Siatkarz poinformował trenera Nikolę Grbicia o swojej decyzji zaledwie 30 minut przed ogłoszeniem kadry. W szczerej rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport opowiedział o kulisach tej trudnej decyzji i o tym, jak choroba zmieniła jego spojrzenie na życie.

Sezon reprezentacyjny bez Norberta Hubera? To zaskoczyło wielu kibiców siatkówki. Środkowy, który jeszcze niedawno był filarem kadry, tym razem musiał wycofać się z rywalizacji. Powód? Problemy zdrowotne, które okazały się poważniejsze, niż mogło się wydawać.

Norbert Huber: Zdrowie było priorytetem

W rozmowie z TVP Sport Huber opowiedział, jak wyglądały jego pierwsze od lat wakacje bez siatkówki.

Spędziłem dużo czasu z moimi bliskimi - rodziną, przyjaciółmi. Miałem czas pożyć życiem na wsi. Bardzo sobie to cenię - przyznał zawodnik.

Chwile spokoju i odpoczynku były mu wyjątkowo potrzebne po trudnych miesiącach.

Kluczowym momentem była choroba, która dopadła go podczas pobytu w Japonii.

Zadławiłem się jedzeniem podczas kolacji. (…) Miałem poważne problemy z układem oddechowym. Mój stan determinowany był również tym, że od dziecka choruję na astmę. Późniejsze decyzje, które podejmowałem, były związane tylko i wyłącznie z moimi problemami zdrowotnymi - wyjaśnił.

Siatkarz przeszedł zapalenie płuc, a leczenie wymagało hospitalizacji i silnej antybiotykoterapii.

Zdrowie jest priorytetem - dodał.

„Nie skończyłem kariery w reprezentacji”

Decyzja o zawieszeniu gry w kadrze nie była łatwa, ale jak podkreśla siatkarz, była konieczna.

Nie żałuję decyzji, które podjąłem. Wynikały one wyłącznie z mojego zdrowia. Czasami staje się przed trudnymi wyborami i trzeba określić priorytety - przyznał.

Jednak jak zapewnia, nie kończy kariery reprezentacyjnej, a kibicom i kolegom z drużyny życzy przede wszystkim zdrowia.

Na ten moment najważniejsze było dla mnie moje zdrowie i je wybrałem. Zrobiłem to, by w przyszłości mieć jeszcze kiedyś możliwość bycia na boisku i reprezentowania barw narodowych. Nie skończyłem kariery w reprezentacji, choć niektóre komentarze to sugerują. Kadrowiczom z kolei życzę zdrowia i powodzenia - przede wszystkim braku kontuzji, bo zdrowie jest najważniejsze - podkreślił Huber.

Chociaż nie ma go na boisku, wciąż kibicuje reprezentacji i wspiera przyjaciół.

Oglądam mecze, śledzę wyniki i trzymam kciuki za chłopaków - zaznaczył.

Norbert Huber wraca do Japonii już pod koniec sierpnia, gdzie będzie przygotowywał się do nowego sezonu klubowego. Jak sam mówi, czas spędzony z rodziną i regeneracja były mu bardzo potrzebne.