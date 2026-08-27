Nie żyje Robert Wardak. PZPS wydał komunikat

RMF24

Zmarł Robert Wardak, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i przewodniczący wydziału siatkówki plażowej. Miał 57 lat.

O śmierci Roberta Wardaka poinformował w komunikacie PZPS.

„Rodzina polskiej siatkówki z ogromnym żalem przyjęła wiadomość o śmierci Roberta Wardaka, członka zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej i przewodniczącego wydziału piłki siatkowej” - czytamy na stronie siatkarskiej centrali.

Robert Wardak był także wieloletnim prezesem klubu KRISHOME KPS Września.

„Przez lata przyczyniał się do rozwoju siatkówki plażowej w Polsce, służąc jej całym sercem i oddaniem. Był też wspaniałym Człowiekiem, a Jego śmierć będzie ogromną stratą dla środowiska siatkarskiego w Polsce” - podkreślono w komunikacie PZPS.

Robert Wardak „od pewnego czasu zmagał się z bardzo ciężką chorobą” - podał portal Wrzesnia.info.pl.

„Uczynił z Wrześni ważny ośrodek na siatkarskiej mapie kraju, zorganizował dziesiątki turniejów i wydarzeń, wspierał i rozwijał wiele młodych talentów” - napisano.