Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Tragiczne wieści z branży filmowej

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„Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki”

„Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films” - czytamy we wpisie.

Współtwórców polskiego rynku filmowego pożegnał również Polski Instytut Sztuki Filmowej.

„Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem żegnamy Mariusza Łukomskiego – członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnego producenta oraz założyciela i wieloletniego prezesa Monolith Films” - napisano w kanałach społecznościowych PISF-u.

Mariusz Łukomski - twórca potęgi Monolith Films

Mariusz Łukomski był jedną z najważniejszych osób na polskim rynku audiowizualnym po 1989 roku. „Jako pionier niezależnej dystrybucji i twórca potęgi Monolith Films wprowadził do polskich kin setki wybitnych tytułów kina światowego, a jako producent aktywnie rozwijał i wspierał rodzimą kinematografię. Jego wiedza, biznesowa odwaga oraz wieloletnia praca w Radzie PISF miały ogromny wpływ na kształt i profesjonalizację polskiej branży filmowej” - zaznaczono.

Jako producent i koproducent Łukomski był związany z wieloma polskimi filmami, jak „Generał Nil”, „Różyczka”, „Wenus w futrze”, „Kamienie na szaniec”, „Ach śpij, kochanie”, „Ukryta sieć”, „Różyczka 2”, „Biała odwaga” oraz „Dalej jazda!”.

Ryszard Pawlicki - zasłużony dystrybutor filmowy

​„To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego – cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy” - dodano na stronie PISF.