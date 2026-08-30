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Nasi kajakarze w świetnej formie. Kolejny medal mistrzostw świata dla Polski

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 sierpnia (10:46)

Kajakarz Alex Borucki zdobył w Poznaniu brązowy medal mistrzostw świata w nieolimpijskiej konkurencji K1 500 m. Triumfował Australijczyk Thomas Green przed Węgrem Adamem Vargą. Polak stracił do zwycięzcy 1,29 s.

Nasi kajakarze w świetnej formie. Kolejny medal mistrzostw świata dla Polski
Alex Borucki, zdj. Jakub Kaczmarczyk /PAP

To trzeci krążek wywalczony przez Biało-Czerwonych w mistrzostwach świata na Torze Regatowym Malta. 

W piątek kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 m, a w sobotę Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na 500 m.


Źródło: PAP
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