Świetny występ Roberta Lewandowskiego. Polak uratował remis w końcówce

Doświadczony napastnik, który po wygaśnięciu umowy z Barceloną jest od lipca zawodnikiem Fire, rozegrał w sobotę miejscowego czasu całe spotkanie.
Piłkarze Sounders dwukrotnie obejmowali prowadzenie, po golach Serba Dejana Joveljicia w 12. minucie i na początku drugiej połowy, ale goście za każdym razem potrafili odpowiedzieć, w czym udział miał Lewandowski.
W 38. minucie asystował przy efektownym trafieniu Szwajcara Marena Haile-Selassie z około 15 metrów, a w 82. ustalił wynik sprytnym uderzeniem głową niemal z końcowej linii i przy biernej postawie bramkarza rywali.
Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie cztery gole w MLS. Zaliczył też trafienie w Leagues Cup, rozgrywkach, z których niedawno jego zespół odpadł.
„Strażacy” nadal zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS z dorobkiem 37 punktów w 21 meczach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 49 pkt.