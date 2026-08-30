Świetny występ Roberta Lewandowskiego. Polak uratował remis w końcówce

RMF24

Robert Lewandowski zdobył bramkę i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z Seattle Sounders 2:2 w meczu piłkarskiej Major League Soccer. To czwarte ligowe trafienie 38-letniego reprezentanta Polski w sezonie.

Doświadczony napastnik, który po wygaśnięciu umowy z Barceloną jest od lipca zawodnikiem Fire, rozegrał w sobotę miejscowego czasu całe spotkanie.

Piłkarze Sounders dwukrotnie obejmowali prowadzenie, po golach Serba Dejana Joveljicia w 12. minucie i na początku drugiej połowy, ale goście za każdym razem potrafili odpowiedzieć, w czym udział miał Lewandowski.

W 38. minucie asystował przy efektownym trafieniu Szwajcara Marena Haile-Selassie z około 15 metrów, a w 82. ustalił wynik sprytnym uderzeniem głową niemal z końcowej linii i przy biernej postawie bramkarza rywali.

Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie cztery gole w MLS. Zaliczył też trafienie w Leagues Cup, rozgrywkach, z których niedawno jego zespół odpadł.

„Strażacy” nadal zajmują trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej MLS z dorobkiem 37 punktów w 21 meczach. Prowadzi Nashville SC, które zgromadziło 49 pkt.