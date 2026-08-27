Najdłuższy set w historii siatkówki? Tyle trwał szalony mecz mistrzów świata

Cały mecz trwał trzy i pół godziny i zakończył się zwycięstwem 3:2 aktualnych mistrzów świata, reprezentacji Włoch.
Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie – powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec, Massimo Botti.
Mecz, rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy, oglądały ponad 4 tysiące widzów.
Światowy rekord długości seta
Według niemieckiego związku piłki siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach.
Dotychczas najdłuższą partię, trwającą 62 minuty, zanotowano w spotkaniu Argentyna - Polska w Lidze Narodów. Wygrali siatkarze Argentyny 50:48, ale w całym meczu ulegli Polakom 1:3.