Najdłuższy set w historii siatkówki? Tyle trwał szalony mecz mistrzów świata

RMF24

Niewiarygodne rzeczy działy się w towarzyskim meczu siatkarzy Włoch i Niemiec w Reggio Calabria. Jeden z setów trwał aż 89 minut. Niemcy wygrali go 66:64!

Cały mecz trwał trzy i pół godziny i zakończył się zwycięstwem 3:2 aktualnych mistrzów świata, reprezentacji Włoch.

Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie – powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec, Massimo Botti.

Mecz, rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się mistrzostw Europy, oglądały ponad 4 tysiące widzów.

Światowy rekord długości seta

Według niemieckiego związku piłki siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach.

Dotychczas najdłuższą partię, trwającą 62 minuty, zanotowano w spotkaniu Argentyna - Polska w Lidze Narodów. Wygrali siatkarze Argentyny 50:48, ale w całym meczu ulegli Polakom 1:3.