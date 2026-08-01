Media: Koniec z kontrowersyjnym pomysłem FIFA. Rewolucja zatrzymana

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FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata – podał w piątek New York Post, powołując się na cztery źródła zaznajomione ze sprawą. Kontrowersyjny pomysł, który miał przynieść 4,2 mld dolarów zysków, upadł po zdecydowanym sprzeciwie UEFA i konflikcie wewnątrz samej FIFA.

FIFA wycofuje się z planu sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata (Zdj. PEDRO UGARTE)

FIFA wycofuje się z planu sprzedaży części udziałów w mistrzostwach świata (Zdj. PEDRO UGARTE) / AFP/East News

Według źródeł zbliżonych do negocjacji kluczowy inwestor – fundusz Thrive Capital kierowany przez amerykańskiego przedsiębiorcę Joshuę Kushnera (brata zięcia prezydenta USA) – wycofuje się z przedsięwzięcia.

Oni tego nie czują. Nie chcą dalej angażować się w ten bałagan – powiedziało źródło poinformowane o fiasku transakcji.

Również doradzający przy transakcji JPMorgan nie spodziewa się jej finalizacji.

Europa powiedziała „nie”

Pomysł forsowany przez prezydenta FIFA Gianniego Infantino zakładał przeniesienie najbardziej dochodowych aktywów organizacji – praw telewizyjnych, umów sponsorskich, licencji oraz sprzedaży biletów – do nowej spółki o nazwie FIFA Forward Enterprise. Następnie część udziałów miała zostać sprzedana inwestorom prywatnym.

Projekt spotkał się jednak z gwałtowną reakcją europejskich działaczy. UEFA zagroziła bojkotem wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA do czasu całkowitego wycofania planu oraz złożenia deklaracji, że podobne pomysły nie powrócą w przyszłości.

Taki scenariusz oznaczałby brak reprezentacji największych piłkarskich potęg – Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji czy Włoch – na mistrzostwach świata. Zdaniem rozmówców amerykańskiego dziennika byłby to cios w wartość praw telewizyjnych i kontraktów sponsorskich, praktycznie przekreślający opłacalność całej transakcji.

„Nie” pomysłowi powiedziały również Azjatycka Konfederacja Piłkarska (AFC) oraz Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF).

Powiększyło się grono przeciwników planów FIFA. Chodzi o sprzedaż praw do mundialu Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) wraz ze wszystkimi 41 zrzeszonymi federacjami sprzeciwiła się planom FIFA, która zamierza przekazać część praw do swoich najważniejszych rozgrywek prywatnym inwestorom.…

Krytyka także wewnątrz FIFA

Sprzeciw wobec projektu nie ograniczył się do zewnętrznych partnerów. Coraz ostrzej krytykowali go również wysocy rangą przedstawiciele FIFA – pisze New York Post.

Dyrektor operacyjny organizacji Kevin Lamour stwierdził w piątek w rozmowie z Associated Press, że kierownictwo zostało wprowadzone w błąd przez brak przejrzystości ze strony Gianniego Infantino. Podkreślił, że kontrowersyjna inicjatywa była „projektem jednej osoby”, a nie całej FIFA.

Lamour zarzucił prezydentowi organizacji brak transparentności, zaufania oraz właściwego zarządzania, przyznając jednocześnie, że jego publiczna krytyka może zakończyć się tym, że straci stołek. Więc niech tak będzie. Przynajmniej będę dziś dobrze spał – stwierdził.

W piątek ze stanowiska zrezygnował Carlos Cordeiro – doradca Infantino i były partner banku Goldman Sachs. „Chciałbym jasno powiedzieć. Nie brałem udziału w tej propozycji i jestem jej jednoznacznie przeciwny” – napisał.

FIFA pod ostrzałem. Doradca Infantino rezygnuje, groźby bojkotu Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zrezygnował ze stanowiska w proteście przeciwko planom sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Jego decyzja wpasowuje się w falę sprzeciwu wśród największych piłkarskich…

Jaka przyszłość czeka FIFA?

Mimo fiaska projektu FIFA przekonuje, że „nikt nie sprzedaje piłki nożnej”. Według osób znających kulisy rozmów FIFA może w przyszłości próbować zwiększać komercyjne wykorzystanie swoich aktywów, ale już bez udziału zewnętrznych inwestorów i w ramach obecnej struktury organizacyjnej.

Cała sytuacja może osłabić pozycję Gianniego Infantino przed marcowymi wyborami na szefa FIFA. Według mediów część federacji rozważa wycofanie poparcia dla Szwajcara, a UEFA ma szukać dlań kontrkandydata.