RMF24

Mecze w grupach J, K i L zakończyły tę fazę piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Z turniejem pożegnały się m.in. Iran i Szkocja. Tempa nie zwalnia Argentyńczyk Lionel Messi, który w spotkaniu z Jordanią (3:1) zdobył 19. bramkę w historii mundiali, a szóstą w tej edycji. Faza 1/16 finału rozpocznie się od niedzielnego meczu Republiki Południowej Afryki z Kanadą.

Do 1/16 finału mistrzostw świata awansowały po dwie czołowe drużyny z każdej grupy oraz osiem najlepszych z dwunastu, które zajęły trzecie miejsca.

Wiele rozstrzygnięć było znanych już wcześniej. Stawkę uczestników fazy pucharowej uzupełniły jako ostatnie: Austria (grupa J), Algieria (J), Demokratyczna Republika Konga (K) i Chorwacja (L).

Odpadły natomiast - czekające na rozstrzygnięcia na trzecich miejscach w grupie - Korea Południowa (A), Szkocja (C) oraz mający trzy remisy na koncie Iran (G). Każda z tych drużyn zdobyła po trzy punkty, ale to się okazało niewystarczającym dorobkiem.

Aż siedem drużyn z trzecich lokat zgromadziło po 4 pkt, natomiast jedyną, która weszła do 1/16 finału z 3 pkt, był Senegal - dzięki korzystnemu bilansowi bramek.

Dramatyczne rozstrzygnięcia i historyczne awanse

Walka o awans trwała do ostatnich sekund. Na zakończenie zmagań w grupie J Algieria zremisowała 3:3 z Austrią, która strzeliła gola na wagę awansu w ostatniej sekundzie (Sasa Kalajdzic), natomiast Jordania uległa Argentynie 1:3.

Meczowi Algierczyków z Austriakami towarzyszyły podteksty. Przypominano w mediach sytuację z mundialu w 1982 w Hiszpanii - słynną „hańbę z Gijon”, gdy porażka Austrii z RFN 0:1 sprawiła, że afrykańska drużyna odpadła z mundialu. Dlatego od kolejnego turnieju (w Meksyku) wprowadzono zasadę, iż ostatnie mecze grupowe są rozgrywane w tym samym czasie.

Tym razem remis Algierii oznacza, że ta drużyna, podobnie jak Austria, zapewniła sobie awans z grupy.

Wielkie nazwiska, wielkie liczby

Pewna tego już wcześniej była Argentyna. Przed starciem z Jordanią trener obrońców tytułu Lionel Scaloni dokonał aż dziewięciu zmian w składzie w porównaniu z poprzednim meczem (2:0 z Austrią). Na ławce pozostał m.in. najlepszy strzelec w historii mistrzostw świata Lionel Messi, ale w 60. minucie - przy stanie 2:1 - wszedł na boisko, a 20 minut później ustalił wynik z rzutu wolnego.

39-letni Argentyńczyk zdobył swoją 19. bramkę w mundialach i szóstą w tym turnieju. W obu przypadkach jest liderem. Przy okazji Messi zaliczył trafienie w siódmym z rzędu meczu MŚ, co jest rekordem.

kibice Argentyny przebrani za zakonnice i zakonników

W ostatnich spotkaniach grupy K druga w tabeli Portugalia zremisowała z najlepszą w tej stawce Kolumbią 0:0, natomiast Demokratyczna Republika Konga, choć przegrywała do przerwy, pokonała Uzbekistan 3:1, zapewniając sobie pierwszy w historii awans (z trzeciego miejsca).

Dwie bramki dla afrykańskiej drużyny zdobył Yoane Wissa z Newcastle, który w sumie ma już trzy trafienia w MŚ 2026.

Chorwacja, prowadzona przez Zlatko Dalicia, pokonała Ghanę 2:1. Trener nie szczędził słów uznania dla swoich zawodników, zwłaszcza dla Luki Modricia, który został najstarszym piłkarzem w historii MŚ z asystą.

Luka był naprawdę fantastyczny. On zdaje sobie sprawę, że to jego ostatnie mistrzostwa świata i stara się dać z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będzie zdrowy i zostanie z Chorwatami jak najdłużej – podkreślił Dalić.

Pełna lista par 1/16 finału

Faza pucharowa rozpocznie się już w niedzielę meczem Republiki Południowej Afryki z Kanadą.

Oto wszystkie pary 1/16 finału:

Republika Południowej Afryki – Kanada

Brazylia – Japonia

Niemcy – Paragwaj

Holandia – Maroko

Wybrzeże Kości Słoniowej – Norwegia

Francja – Szwecja

Meksyk – Ekwador

Anglia – Demokratyczna Republika Konga

Belgia – Senegal

USA – Bośnia i Hercegowina

Hiszpania – Austria

Portugalia – Chorwacja

Szwajcaria – Algieria

Australia – Egipt

Argentyna – Republika Zielonego Przylądka

Kolumbia – Ghana

Przed nami wielkie emocje i kolejne piłkarskie historie, które zapiszą się na kartach mundialowej historii.