RMF24

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) ogłosił, że nie planuje uznania za odrębne i niezależne ekipy Grenlandii i Wysp Owczych. To odpowiedź na wniosek parlamentu Danii.

Dania składa wniosek ws. Grenlandii i Wysp Owczych

Z takim postulatem wystąpiło do MKOl we wtorek Prezydium Parlamentu Danii.

Dotychczas terytoria zależne od rządu w Kopenhadze w rywalizacji olimpijskiej reprezentowały Danię.

Duńscy parlamentarzyści w liście do MKOl podkreślili, że kwestia możliwości wystawienia na igrzyskach olimpijskich własnych reprezentacji ma dla Grenlandczyków i Farerów (mieszkańców Wysp Owczych) ogromne znaczenie. Dodali, że będzie to „przedłużeniem ich dążenia do udziału we współpracy międzynarodowej”.

MKOl odpowiada

MKOl wyjaśnił, że Karta Olimpijska od 30 lat definiuje kraj, który może mieć oficjalną reprezentację, jako „niezależne państwo uznane przez społeczność międzynarodową”.

Grenlandia i Wyspy Owcze – będące półautonomicznymi terytoriami w Królestwie Danii – nie spełniają tego standardu - poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. „To stanowisko zostało już wyjaśnione i bardzo jasno zakomunikowane zainteresowanym stronom przy wielu okazjach w ciągu ostatnich lat” – napisano w oświadczeniu.

Formalny wniosek duńskiego parlamentu został w tej sprawie złożony dwa tygodnie temu i opublikowany we wtorek.

Oba terytoria są już członkami międzynarodowej federacji piłki ręcznej IHF, a Wyspy Owcze - członkiem piłkarskich UEFA oraz FIFA.