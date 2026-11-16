Tenisistki zakończyły sezon. Rybakina i Andrejewa osiągnęły najwięcej

RMF24

Zwycięstwem Rosjanki Mirry Andrejewej zakończył się turniej WTA Finals. W decydującym spotkaniu młoda zawodniczka pokonała Elinę Switolinę. Adrejewa wygrała w tym roku także Rolanda Garrosa i jest teraz wiceliderką światowego rankingu. Numerem jeden Jelena Rybakina, która wygrała dwa wielkoszlemowe turnieje. Wartościowe wyniki odnosiły w tym sezonie także nasze tenisistki, choć tylko dla jednej Biało-Czerwonej był to spektakularny rok.

Rybakina z dwoma Szlemami, Andrejewa z WTA Finals. Jak w tym sezonie radziły sobie Polki? (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Li Rui/Xinhua News/MATTHEW STOCKMAN/Getty/Shutterstock)

Rybakina z dwoma Szlemami, Andrejewa z WTA Finals. Jak w tym sezonie radziły sobie Polki? (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Li Rui/Xinhua News/MATTHEW STOCKMAN/Getty/Shutterstock) / AFP/East News

Andrejewa zakończyła rok w bardzo dobrym stylu. Na turnieju mistrzyń w Indian Wells wygrała wszystkie spotkania. Trzy w fazie grupowej, a następnie półfinał i finał. Przełożyło się to na maksymalną nagrodę finansową: 3,37 mln dolarów. Rosjanka triumfowała w tym roku także w trzech innych turniejach, w tym Rolandzie Garrosie.

Debiut i od razu tytuł. Mirra Andriejewa triumfuje w WTA Finals Debiut w WTA Finals zakończony tytułem. Rosjanka Mirra Andriejewa wygrała rozgrywany w Indian Wells turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, pokonując w finale Ukrainkę Elinę Switolinę 7:5, 6:3.

Świetny sezon ma za sobą Jelena Rybakina, która niedawno po raz pierwszy została liderką rankingu tenisistek.

Naszą bohaterką w tym roku bez wątpienia jest Maja Chwalińska.

Trzy zwyciężczynie Wielkich Szlemów

Od 2022 roku w każdym sezonie co najmniej połowę turniejów wielkoszlemowych wyrywały Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Teraz na liście nie ma ani Polki ani Białorusinki. Dwa sukcesy zapisała na swoim koncie Jelena Rybakina. Triumfowała w Melbourne i Nowym Jorku. Na kortach Rolanda Garrosa najlepsza okazała się Rosjanka Mirra Andrejewa, a na Wimbledonie Czeszka Linda Noskova. Trzeba przyznać, że na początku sezonu taki zestaw wielkoszlemowych mistrzyń zostałby uznany za dość egzotyczny. Rybakina na takie sukcesy czekała od Wimbledonu 2022. Noskova i Andrejewa po raz pierwszy triumfowały w turniejach najwyższej rangi.

Słabszy rok Świątek i Sabalenki

Sabalenka i Świątek zaczynały rok na dwóch czołowych miejscach rankingu WTA. Białorusinka miała zresztą bardzo dużą przewagę. Koniec roku przyniósł dla obu znaczące zmiany. Sabalenka jest 3. Świątek spadła na 9. lokatę. Sabalenka przegrała dwa wielkoszlemowe finały. Triumfowała za to w dwóch imprezach rangi WTA1000. Do tego na początku sezonu wygrała jeszcze turniej w Brisbane. Świątek dotarła tylko do jednego finału. W Toronto. Tam pokonała Rybakinę. W wielkich szlemach Polka zanotowała najsłabszy rok od dawna. Jedyny dobry wynik to ćwierćfinał Australian Open.

Chwalińska robi furorę w Paryżu

Występ Mai Chwalińskiej w Paryżu to oczywiście z naszej perspektywy wydarzenie, które było największą sensacją, a samej zawodniczce dało niesamowitą szansę. I Polka tę szansę wspaniale wykorzystuje, co udowodniła, wygrywając miesiąc temu turniej WTA1000 w Wuhan.

Wiosną Chwalińska dotarła w świetnym stylu do paryskiego finału, a zaczynała przecież turniej od eliminacji. Po drodze pokonała m.in.: Elise Mertens, Marię Sakkari czy Dianę Sznajder. Po Paryżu był słabszy okres, ale później Chwalińska zaadaptowała się do nowej rzeczywistości. Rok kończy jako 12. zawodniczka światowego rankingu, a zaczynała go w połowie drugiej setki. To imponujący wynik.

Jest też realna szansa na kolejny awans, bo na początku roku Chwalińska nie broni dużej liczby punktów, a przecież zagra i to jako rozstawiona w Australian Open.

Najważniejsze osiągnięcia pozostałych Biało-Czerwonych

Patrząc na wygrane turnieje, to największym sukcesem w tym roku jest wygrana Magdy Linette w Chennai w Indiach (WTA250). Dla naszej tenisistki to zastrzyk pozytywnej energii na koniec trudnego sezonu. Linette w drugiej części sezonu nie potrafiła przez długi czas wygrać dwóch meczów na jednym turnieju. Wartościowym wynikiem był także półfinał w holenderskim s’Hertogenbosch.

Magdalena Fręch może pochwalić się finałem turnieju WTA500 w Meridzie. To było jednak w marcu. Później nasza tenisistka miała zdecydowanie gorszy okres, choć warto przyznać, że miała też wymagające rywalki. Od końcówki lipca do połowy września przegrywała kolejno: dwa razy z Jessiką Pegulą, Jeleną Rybakiną i dwukrotnie z Ivą Jović. To w jakimś sensie można wliczyć w sportowe koszty.

Warto odnotować duże, rankingowe postępy Martyny Kubki. To był dla niej przełomowy rok, który kończy na 144. miejscu w rankingu WTA. Sezon zaczynała w piątej setce. W swoim wielkoszlemowym debiucie dotarła do decydującej rundy eliminacji US Open. Teraz o główną drabinkę powalczy w Melbourne. Kubka w tym roku wygrała choćby turniej rangi WTA75 w Vitoria-Gasteiz w Hiszpanii.

O czołową setkę rankingu walczy ciągle Katarzyna Kawa. Nasza doświadczona tenisistka niedawno zanotowała spory sukces, awansując do ćwierćfinału turnieju WTA500 w Ningbo. Pokonała tam Belindę Bencić a uległa dopiero liderce rankingu Jelenie Rybakinie. Kawa jest teraz 118. w rankingu.

W górę zestawienia wyraźnie wspięły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy Weronika Falkowska i Gina Feistel. Martwi za to nieudany rok Lindy Klimivocovej. Ona zleciała w zestawieniu o ponad sto pozycji.

Miejsca Polek w rankingu WTA na zakończenie sezonu :

9. Iga Świątek (2. na początku roku)

12. Maja Chwalińska (146.)

43. Magda Linette (52.)

51. Magdalena Fręch (59.)

118. Katarzyna Kawa (134.)

144. Martyna Kubka (323.)

256. Weronika Falkowska (503.)

261. Linda Klimovicova (133.)

279. Gina Feistel (710.)