Debiut i od razu tytuł. Mirra Andriejewa triumfuje w WTA Finals

Mirra Andriejewa i Elina Switolina po raz drugi zmierzyły się ze sobą w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Obie trafiły bowiem do tej samej grupy - w fazie zasadniczej również lepsza była Rosjanka, która w drodze po tytuł nie straciła seta.
Media zauważają, że poprzednią debiutantką, która zwyciężyła w WTA Finals, była w 2019 roku Australijka Ashley Barty.
Triumf Rosjanki oznacza, że 12 ostatnich edycji wygrało 12 różnych zawodniczek (w 2018 najlepsza była Elina Switolina). Zwycięstwa na swoim koncie mają również dwie Polki - Agnieszka Radwańska (2015) i Iga Świątek (2023).
Awans Rosjanki w rankingu WTA
W poniedziałkowym notowaniu rankingu 19-letnia Rosjanka awansuje na najwyższe w karierze drugie miejsce, a jej strata do prowadzącej Jeleny Rybakiny wyniesie zaledwie 293 punkty.
Reprezentantka Kazachstanu z powodu problemów zdrowotnych nie była w stanie w Indian Wells bronić tytułu.