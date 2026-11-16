Debiut i od razu tytuł. Mirra Andriejewa triumfuje w WTA Finals

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Debiut w WTA Finals zakończony tytułem. Rosjanka Mirra Andriejewa wygrała rozgrywany w Indian Wells turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, pokonując w finale Ukrainkę Elinę Switolinę 7:5, 6:3.

Mirra Andriejewa i Elina Switolina po raz drugi zmierzyły się ze sobą w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Obie trafiły bowiem do tej samej grupy - w fazie zasadniczej również lepsza była Rosjanka, która w drodze po tytuł nie straciła seta.

Media zauważają, że poprzednią debiutantką, która zwyciężyła w WTA Finals, była w 2019 roku Australijka Ashley Barty.

Triumf Rosjanki oznacza, że 12 ostatnich edycji wygrało 12 różnych zawodniczek (w 2018 najlepsza była Elina Switolina). Zwycięstwa na swoim koncie mają również dwie Polki - Agnieszka Radwańska (2015) i Iga Świątek (2023).

Elina Switolina nie powtórzyła sukcesu sprzed 8 lat (fot. CHRIS TORRES) / PAP/EPA

Awans Rosjanki w rankingu WTA

W poniedziałkowym notowaniu rankingu 19-letnia Rosjanka awansuje na najwyższe w karierze drugie miejsce, a jej strata do prowadzącej Jeleny Rybakiny wyniesie zaledwie 293 punkty.

Reprezentantka Kazachstanu z powodu problemów zdrowotnych nie była w stanie w Indian Wells bronić tytułu.