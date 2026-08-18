Magdalena Fręch postawiła się Rybakinie, ale to nie wystarczyło

RMF24

Magdalena Fręch przegrała z wiceliderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną 4:6, 6:7 (2-7) w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka stoczyła wyrównany bój z Kazaszką, ale w decydującym tie-breaku wyraźnie lepsza była faworytka.

Był to czwarty mecz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną i czwarta wygrana reprezentantki Kazachstanu. Zajmująca 41. miejsce w rankingu Polka długo jednak skutecznie przeciwstawiała się dwukrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

Fręch rozpoczęła spotkanie bardzo dobrze. Już w pierwszym gemie przełamała słynącą z mocnego serwisu rywalkę. Rybakina odpowiedziała w czwartym gemie, a przy stanie 5:4 dla Kazaszki mecz przerwano z powodu deszczu. Po powrocie na kort wiceliderka rankingu ponownie odebrała Polce podanie i wygrała pierwszego seta 6:4.

Deszcz, przełamania i niewykorzystana szansa

Druga odsłona przez długi czas przebiegała bez przełamań. Spotkanie ponownie zostało przerwane przez opady, ale po wznowieniu gry lepiej prezentowała się 28-letnia łodzianka. Fręch przełamała Rybakinę i objęła prowadzenie 5:4.

Polka serwowała wówczas na zwycięstwo w secie, lecz nie zdołała utrzymać przewagi. W końcówce emocji nie brakowało. Fręch nie wykorzystała czterech break pointów, a następnie obroniła trzy piłki meczowe. O losach partii zdecydował tie-break.

W decydującej rozgrywce Rybakina podniosła poziom. Od stanu 1:2 zdobyła sześć punktów z rzędu, wygrała tie-break 7-2 i zapewniła sobie awans do 1/8 finału.

Wcześniej awans do czwartej rundy wywalczyła Iga Świątek. Rozstawiona z numerem siódmym Polka pokonała Greczynkę Marię Sakkari 4:6, 6:1, 6:1. Jej kolejną rywalką będzie Francuzka Diane Parry.