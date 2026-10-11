Magdalena Fręch dostała drugą szansę. Teraz może trafić na Igę Świątek

Magdalena Fręch, tenisistka z Łodzi, mimo niedzielnej porażki w ostatniej rundzie kwalifikacji, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przegrana z Japonką Aoi Ito 6:7 (3-7), 4:6 nie przekreśliła jej szans na występ w głównym turnieju.
Wszystko dzięki wycofaniu się kontuzjowanej Ukrainki Ołeksandry Olijnykowej. Dzięki temu Fręch znalazła się w drabince głównej jako tzw. „lucky loser”. W poniedziałek zmierzy się z Tajką Mananchayą Sawangkaew. Jeśli wygra, w drugiej rundzie czeka już na nią Iga Świątek.
Świątek z „wolnym losem” i szansą na polski pojedynek
Iga Świątek, rozstawiona w Wuhan z numerem siódmym, pierwszą rundę przechodzi bez gry. To oznacza, że jej pierwszą rywalką będzie zwyciężczyni meczu Fręch – Sawangkaew.
Polscy kibice już zacierają ręce na ewentualny, emocjonujący pojedynek dwóch reprezentantek naszego kraju.
Maja Chwalińska i Magda Linette – różne nastroje
W turnieju głównym zobaczymy również Maję Chwalińską, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Egipcjanką Mayar Sherif.
Niestety, mniej szczęścia miała Magda Linette. Poznanianka odpadła już w pierwszej rundzie kwalifikacji, przegrywając z Austriaczką Sinją Kraus 6:7 (3-7), 2:6.
Gwiazdy nieobecne, Sabalenka na czele
W Wuhan zabraknie kilku wielkich nazwisk. Liderka światowego rankingu Jelena Rybakina z Kazachstanu oraz triumfatorka sprzed roku, Amerykanka Coco Gauff, nie pojawią się na kortach.
Najwyżej rozstawioną zawodniczką została Aryna Sabalenka z Białorusi, która może być potencjalną rywalką Świątek w ćwierćfinale. Obie muszą jednak wygrać po dwa mecze, by do tego starcia doszło.