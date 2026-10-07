To miał być miły prezent dla papieża. Prezydent popełnił gafę i zrobiło się niezręcznie

RMF24

Do dość niezręcznej sytuacji doszło podczas oficjalnego spotkania papieża Leona XIV z prezydentem Czarnogóry. W trakcie wręczania Ojcu Świętemu tenisowej rakiety, Jakov Milatovic popełnił znaczący błąd, twierdząc, że słynny tenisista Novak Djokovic pochodzi z Czarnogóry. Papież szybko zareagował, mówiąc: "On jest Serbem", czym wprawił polityka w niemałe zakłopotanie.

Prezydent Czarnogóry odbył krótką wizytę w Watykanie 6 października. Podczas oficjalnej audiencji w Pałacu Apostolskim Jakov Milatovic wręczył papieżowi prezent: rakietę tenisową. Podarowując Leonowi XIV upominek, Milatović powiedział: „Novak Djokovic jest z Czarnogóry”. To stwierdzenie wywołało szybką reakcję papieża, który poprawił polityka, mówiąc: „Djokovic jest Serbem”.

Próby wybrnięcia z niezręcznej sytuacji nie pomogły – Milatović dodał jeszcze, że wybitny tenisista „jest bardzo związany z Czarnogórą”, jednak Leon XIV skwitował to krótko słowem: „Dobrze”.

Warto przypomnieć, że Novak Djokovic, jedna z największych gwiazd światowego tenisa, urodził się i wychował w Belgradzie, stolicy Serbii. Jego ojciec, Srdjan, jest Serbem, natomiast matka, Dijana, ma chorwackie korzenie. Choć Serbia i Czarnogóra przez lata, aż do 2006 roku, tworzyły razem jedno państwo, sportowa i narodowa przynależność Djokovicia nie budzi wątpliwości: tenisista reprezentuje Serbię.

Nagranie z tej niecodziennej wymiany zdań w błyskawicznym tempie obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy internautów. W sieci nie zabrakło kąśliwych uwag pod adresem Milatovicia.

Prezent od prezydenta Czarnogóry wcale nie był przypadkowy. Leon XIV jest znany z zamiłowania do tenisa, które pielęgnował jeszcze zanim został głową Kościoła. Jego sportowa pasja to nie tylko sposób na aktywność fizyczną, ale też forma relaksu.

Po wyborze na papieża, Leon XIV spotykał się także z czołowymi tenisistami, jak Jannik Sinner.