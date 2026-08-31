Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny

Emocjonalne pożegnanie
Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. To decyzja (...), która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas” – napisał Messi na Instagramie.
Jego słowa poruszyły kibiców na całym świecie, którzy nie wyobrażali sobie argentyńskiej kadry bez swojego kapitana.
Powroty i triumfy
Messi już raz żegnał się z reprezentacją – po porażce w Copa América w 2016 roku ogłosił odejście, ale wrócił, by poprowadzić Argentynę na mundialu w Rosji w 2018 roku.
Największy sukces przyszedł jednak cztery lata później, gdy w 2022 roku Messi sięgnął po upragnione mistrzostwo świata w Katarze, dopełniając swoją legendę.
Trudne chwile i osobiste dramaty
Decyzja o zakończeniu kariery w reprezentacji nie była łatwa. Messi nie ukrywał, że przegrany finał z Hiszpanią był dla niego ogromnym ciosem. Dodatkowo, w połowie sierpnia piłkarz przeżył osobistą tragedię – śmierć ojca, Jorge Messiego. W jednym z wywiadów przyznał, że nie widzi już siebie zbyt długo w piłce nożnej.
Co dalej z Messim?
Choć Messi żegna się z reprezentacją, nadal występuje w amerykańskim Interze Miami. Czy zdecyduje się na całkowite zakończenie kariery piłkarskiej? Tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne – świat futbolu już teraz tęskni za magią, jaką wnosił na boisko.