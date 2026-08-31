Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji Argentyny

RMF24

To już oficjalne – Lionel Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu, ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Ostatni mecz w barwach Argentyny rozegrał 19 lipca 2026 roku w East Rutherford koło Nowego Jorku podczas finału mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Niestety, nie był to wymarzony finał – „Albicelestes” ulegli Hiszpanii 0:1 po dogrywce.

Emocjonalne pożegnanie

Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. To decyzja (...), która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas” – napisał Messi na Instagramie.

Jego słowa poruszyły kibiców na całym świecie, którzy nie wyobrażali sobie argentyńskiej kadry bez swojego kapitana.

Powroty i triumfy

Messi już raz żegnał się z reprezentacją – po porażce w Copa América w 2016 roku ogłosił odejście, ale wrócił, by poprowadzić Argentynę na mundialu w Rosji w 2018 roku.

Największy sukces przyszedł jednak cztery lata później, gdy w 2022 roku Messi sięgnął po upragnione mistrzostwo świata w Katarze, dopełniając swoją legendę.

Messi spełnił wielkie marzenie! Argentyńczycy mistrzami świata po kapitalnym finale Kibice piłkarscy na długo zapamiętają finał mistrzostw świata w Katarze. Ani podstawowy czas gry, ani dogrywka nie wystarczyły, żeby wyłonić zwycięzcę. Po pełnych zwrotów akcji 120. minutach spotkania był remis - 3:3 (po 90. minutach 2:2). Konieczne…

Trudne chwile i osobiste dramaty

Decyzja o zakończeniu kariery w reprezentacji nie była łatwa. Messi nie ukrywał, że przegrany finał z Hiszpanią był dla niego ogromnym ciosem. Dodatkowo, w połowie sierpnia piłkarz przeżył osobistą tragedię – śmierć ojca, Jorge Messiego. W jednym z wywiadów przyznał, że nie widzi już siebie zbyt długo w piłce nożnej.

Co dalej z Messim?

Choć Messi żegna się z reprezentacją, nadal występuje w amerykańskim Interze Miami. Czy zdecyduje się na całkowite zakończenie kariery piłkarskiej? Tego na razie nie wiadomo, ale jedno jest pewne – świat futbolu już teraz tęskni za magią, jaką wnosił na boisko.