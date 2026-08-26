Lewandowski i spółka za burtą. Przerwana seria Chicago Fire

RMF24

Robert Lewandowski rozegrał pełne 90 minut, ale nie zdobył bramki w przegranym przez Chicago Fire 1:2 ćwierćfinale Leagues Cup z CF Monterrey. W tych rozgrywkach rywalizują zespoły z amerykańsko-kanadyjskiej MLS oraz ligi meksykańskiej.

Polski napastnik zaliczył dosyć bezbarwny występ, nie oddał żadnego strzału na bramkę rywali, a jego zespół po trzech grupowych zwycięstwach w Leagues Cup odpadł z tych rozgrywek na etapie ćwierćfinału.

Jako pierwszy na stadionie w Bridgeview pod Chicago gola zdobył zespół z Meksyku po trafieniu Victora Guzmana w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wyrównał w 59. minucie Philip Zinckernagel, a zwycięską bramkę zdobył w 83. minucie Orbelin Pineda efektownym strzałem z linii pola karnego.

Polacy w New Jersey długo czekali na Lewandowskiego. Wszedł z ławki Robert Lewandowski dopiero w drugiej połowie meczu Chicago Fire z New York Red Bulls zameldował się na murawie. Wyjazdowy mecz ekipy Polaka zakończył się remisem 1:1.

W Leagues Cup, którego pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku, każda z 36 drużyn - po 18 z ligi MLS i meksykańskiej MX - rozegrała po trzy spotkania w fazie ligowej. Następnie uczestnicy zostali sklasyfikowani w zbiorczych tabelach, osobnych dla ekip z USA i Meksyku. Po cztery najlepsze z każdego z tych krajów zakwalifikowały się do fazy pucharowej.

Kolejne spotkanie Chicago Fire rozegra 29 sierpnia, w lidze MLS na wyjeździe z Seattle Sounders.