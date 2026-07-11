Klopp nowym trenerem Niemców? Już po rozmowie, DFB przekonane o porozumieniu

Przedstawiciele Niemieckiego Związku Piłki Nożnej spotkali się z Jürgenem Kloppem w Nowym Jorku, gdzie obecnie pracuje on jako dyrektor ds. piłki nożnej Red Bulla oraz komentator mistrzostw świata.
„Prezes DFB Bernd Neuendorf i wiceprezes DFB Hans-Joachim Watzke przeprowadzili wczoraj w Nowym Jorku wstępną, szczegółową rozmowę z Jürgenem Kloppem na temat możliwości objęcia przez niego stanowiska trenera reprezentacji narodowej. Podczas tej konstruktywnej wymiany poglądów osiągnięto porozumienie co do kluczowych warunków ewentualnej umowy” – podano w oświadczeniu.
Kolejna tura rozmów już wkrótce
DFB podkreśla, że rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Kluczowe będzie osiągnięcie porozumienia z klubem Red Bull, obecnym pracodawcą Kloppa. Ewentualna umowa wymagać będzie jeszcze zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DFB.
Jürgen Klopp od dawna wymieniany jest jako główny kandydat do objęcia stanowiska selekcjonera po Julianie Nagelsmannie, który po niespodziewanej porażce z Paragwajem w 1/16 finału mistrzostw świata pożegnał się z reprezentacją. Klopp cieszy się ogromnym poparciem wśród kibiców, a jego doświadczenie i sukcesy na arenie klubowej mają być gwarancją nowego otwarcia dla niemieckiej kadry.
Niemcy czekają na nowy początek
Reprezentacja Niemiec od kilku lat przeżywa trudny okres. Po raz trzeci z rzędu odpadła z mistrzostw świata na wczesnym etapie, a ostatni raz sięgnęła po trofeum w 2014 roku. Kibice liczą, że pod wodzą Kloppa drużyna odzyska dawny blask i ponownie stanie się liczącą się siłą na światowej arenie.
Jürgen Klopp to jeden z najbardziej utytułowanych niemieckich trenerów ostatnich lat. Z Borussią Dortmund zdobywał mistrzostwo kraju i krajowy puchar, a w Liverpoolu poprowadził drużynę do triumfu w Lidze Mistrzów i Premier League. Jego doświadczenie i charyzma mają być kluczowe w odbudowie potęgi niemieckiej piłki.